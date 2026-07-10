LGS LİSE TABAN PUANLARI YÜZDELİKLER LİSTESİ-OKUL PUANLARI MEB.GOV.TR | 2026 LGS lise okul kontenjanları ve taban puanlar açıklandı mı, belli oldu mu? Bursa, Antalya, Kocaeli LGS okul taban puanları

LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? LGS 500 tam puan alan öğrenciler belli oldu mu, açıklandı mı?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavın en başarılı öğrencileri de belli oldu. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almayı başaran 452 öğrenci, Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Farklı illerden çıkan şampiyon öğrenciler, gösterdikleri performansla hem ailelerine hem de eğitim gördükleri okullara büyük gurur yaşattı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler bu kez Türkiye birincilerinin hangi illerden çıktığına, başarı hikâyelerine ve sınava nasıl hazırlandıklarına çevrildi. İşte 2026 LGS'de zirveye adını yazdıran öğrenciler ve dikkat çeken başarı öyküleri...