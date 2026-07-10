LGS LİSE TABAN PUANLARI YÜZDELİKLER LİSTESİ-OKUL PUANLARI MEB.GOV.TR | 2026 LGS lise okul kontenjanları ve taban puanlar açıklandı mı, belli oldu mu? Bursa, Antalya, Kocaeli LGS okul taban puanları
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri bekleyen tercih maratonu için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, adayların tercih sürecinde izleyeceği yol haritasını belirleyecek. Bu süreçte en çok araştırılan konuların başında ise liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri geliyor. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşmek isteyen öğrenciler, tercihlerini oluştururken geçmiş yıllarda oluşan yerleştirme verilerini dikkate alacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki nitelikli liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimleri adaylar tarafından yakından takip edilirken, "2026 LGS taban puanları açıklandı mı?", "Yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak?" ve "Lise tercihleri hangi tarihte başlayacak?" soruları da eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak lise tercih süreci öncesinde öğrenciler ve veliler araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kontenjanlar, yerleştirme esasları ve tercih takvimi netleşirken, adayların en çok ihtiyaç duyduğu bilgilerden biri de liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimleri olacak. Çünkü tercih döneminde yalnızca sınav puanı değil, önceki yıllarda oluşan yüzdelik dilimler de doğru tercih yapabilmek açısından büyük önem taşıyor. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin geçen yıl oluşan yerleştirme verileri ise e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılar...
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
2026 yılı tercihlerinde rehber niteliğinde olacak lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Bugün açıklanacak LGS sonuçlarının ardından e-Okul üzerinden Lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
Öğrenci ve veliler, e-Okul platformundaki "Okul Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puanı Bilgileri" sayfasına giriş yaptıklarında, sistemde yer alan şu resmi bilgilendirmeyle karşılaşıyor: "Ortaöğretim kurumları nakil başvuruları, nakil onay günü, nakil kabul işlemleri yapılacağından dolayı kapatılmıştır."
Lise adayları, 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapacakları tercih listelerini geçen yılın (2025) taban puanlarını ve yüzdelik dilim verilerini baz alarak oluşturacak. Bu yıla ait asıl 2026 LGS taban puanları ile yüzdelik dilimleri ise ancak 5 Ağustos'ta lise yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.
İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleri
Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100
Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90
Ankara LGS taban puanları yüzdelik dilimleri
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32
İzmir LGS taban puanları yüzdelik dilimleri
Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59
Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21
Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25
Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95
Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54
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