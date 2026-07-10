4C'li ZAM FARKI HESABI ŞEKİLLENDİ: Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

LGS TERCİHLERİ TARİHLERİ SON DAKİKA 2026: MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için yeni ve en kritik aşama başlayacak. Hayalini kurduğu liseye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, tercih takviminin başlamasıyla birlikte puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda okul listesini oluşturacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek tercih işlemleri, öğrencilerin gelecek dört yıllık eğitim hayatını şekillendirecek. Bu nedenle tercih tarihleri, başvuru yöntemi ve dikkat edilmesi gereken kurallar, öğrenciler ile veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2026 LGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, başvurular nasıl gerçekleştirilecek? İşte tercih sürecine ilişkin bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...