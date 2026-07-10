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4C'li ZAM FARKI HESABI ŞEKİLLENDİ: Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

4C'li ZAM FARKI HESABI ŞEKİLLENDİ: Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

14:07, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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4C'li ZAM FARKI HESABI ŞEKİLLENDİ: Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

Temmuz ayı maaş zamlarının netleşmesinin ardından bu kez gözler memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş farkı ödemelerine çevrildi. Ayın ilk günlerinde maaşlarını eski katsayı üzerinden alan milyonlarca memur, zam nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi bekliyor. Aynı şekilde 4C kapsamındaki memur emeklileri de zamlı maaşları ile eski ödeme arasındaki farkın ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Unvan, derece ve maaş katsayısına göre değişen fark tutarları bazı kadrolarda 13 bin lirayı aşarken, ödeme takvimine ilişkin beklenti de arttı. Peki memur maaş farkı ne kadar olacak, 14 günlük fark ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödeme sürecine ilişkin son durum...

Memur ve 4C kapsamındaki memur emeklileri için zam süreci tamamlanırken, şimdi gündemin ilk sırasında maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni maaş katsayıları nedeniyle ay başında maaşını alan kamu çalışanları, geriye dönük oluşan 14 günlük farkın ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Benzer şekilde memur emeklileri de zamlı maaş ile eski ödeme arasındaki farkın hesaplara aktarılacağı tarihi bekliyor. Kadro ve unvana göre değişen ödeme tutarlarının binlerce liraya ulaşması nedeniyle gözler ödeme takvimine çevrilmiş durumda. Peki 14 günlük maaş farkı ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Memur ve 4C kapsamındaki memur emeklileri için zam süreci tamamlanırken, şimdi gündemin ilk sırasında maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni maaş katsayıları nedeniyle ay başında maaşını alan kamu çalışanları, geriye dönük oluşan 14 günlük farkın ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Benzer şekilde memur emeklileri de zamlı maaş ile eski ödeme arasındaki farkın hesaplara aktarılacağı tarihi bekliyor. Kadro ve unvana göre değişen ödeme tutarlarının binlerce liraya ulaşması nedeniyle gözler ödeme takvimine çevrilmiş durumda. Peki 14 günlük maaş farkı ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

ZAMLI MAAŞLAR KESİNLEŞTİ

6 aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklileri, yüzde 6,09 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme zammı dahil toplam yüzde 13,52 zam almaya hak kazandı. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR KESİNLEŞTİ6 aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklileri, yüzde 6,09 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme zammı dahil toplam yüzde 13,52 zam almaya hak kazandı. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklileri maaş ödemelerini her ayın başında 1 ve 5 arasında, memurlar ise 15'inde alıyor. Bu kapsamda memurların zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?Memur emeklileri maaş ödemelerini her ayın başında 1 ve 5 arasında, memurlar ise 15'inde alıyor. Bu kapsamda memurların zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 14 günlük maaş farkının bordoların tamamlanmasına göre bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 14 günlük maaş farkının bordoların tamamlanmasına göre bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

14 günlük maaş farkının Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılması bekleniyor.

14 günlük maaş farkının Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılması bekleniyor.
Başlıklar :MemurMemur maaş farkımemur maaş zammı
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