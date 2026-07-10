LGS’ye Girmeyen Öğrenciler Nasıl Tercih Yapacak? Sınavsız Liseye Yerleşme Rehberi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve 1 milyon 22 bin 658 adayın katılım sağladığı LGS maratonu 13 Haziran'da tamamlandı. Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi. LGS'ye giren öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gerçekleştirecek. Peki LGS sınavına girmeyenler liseye nasıl yerleşecek? İşte MEB 2026 LGS tercih ve yerleştirme rehberi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu. LGS sonuçları MEB üzerinden erişime açılmasıyla birlikte gözler lise tercih sürecine çevrilecek.
LGS Sınava girmeyen öğrenciler ne yapacak?
Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.
Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak?
Yerel yerleştirmede öğrenciler, ikamet adresleri, OBP ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak. Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak.
Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.
LGS sınav puanı yüzdelik dilime göre kaç okul tercihi yapılacak? Detaylar için tıklayın
LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.
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