Lise nakil tercihleri nasıl yapılır? MEB 1. ve 2. nakil tarihleri açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 13 Haziran'da düzenlenen merkezi sınavın ardından, adayların ve velilerin büyük bir merakla beklediği LGS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB LGS sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki lise nakilleri nasıl yapılacak? 1. ve 2. nakil ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte detaylar.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Merkezî sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerleştirmelere esas nakiller iki dönemde yapılacak.
Lise nakilleri nasıl yapılacak? Birinci nakil tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Lise nakilleri iki dönem olarak yapılacak. Her iki dönemde de Merkezî Sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
LGS lise birinci nakil tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak?
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.
LGS'de hiç bir okula yerleşemeyenler liseye nasıl yerleşecek?
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
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