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YKS ek yerleştirme nasıl yapılır? 2026 üniversite ek tercih tarihleri

YKS ek yerleştirme nasıl yapılır? 2026 üniversite ek tercih tarihleri

13:52, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:53, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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YKS ek yerleştirme nasıl yapılır? 2026 üniversite ek tercih tarihleri
ÖSYM 2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Kılavuza göre tercihler, 10 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. YKS üniversite ek yerleştirme bilgisi de kılavuzda yer aldı. İşte detaylar.

Bu yıl 20-21 Haziran'da düzenlenen 2026-YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor. Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.






Bu yıl 20-21 Haziran'da düzenlenen 2026-YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor. Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.

YKS ek yerleştirme yapılacak mı?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek yerleştirme yapılacak mı?Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.

ÖSYM 2026 YKS tercih kılavuzu için tıklayın

Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.ÖSYM 2026 YKS tercih kılavuzu için tıklayın
Başlıklar :YKSYKS tercih kılavuzuYKS ek yerleştirme
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