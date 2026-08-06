Emekliye müjde saat 10:00'da geldi! 3.552 TL fark ödemesi o tarihte yatacak: 23.552 TL taban maaş alanlar

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkı ödemelerinde geri sayım başladı. En düşük emekli aylığını 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselten düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte zam resmiyet kazanırken, şimdi gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayında maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın tek seferde hesaplara yatırılması bekleniyor. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren ödeme süreciyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, "Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" ve "3 bin 552 TL fark ödemesi hangi tarihte yapılacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte SGK'nın emekli maaşı farkı ödemelerine ilişkin son gelişmeler...