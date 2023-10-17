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Garantör ülke ne demek?

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını açıkladı. Garantör ülke, bir anlaşmanın veya sözleşmenin yerine getirilmesini güvence altına almak için söz veren ülkedir. Peki Garantör ülkenin görevi nedir? Türkiye’nin garantör olduğu ülkeler hangileri?

10:20 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Garantör ülke olmak nedir?

Garantör ülke olmak nedir?

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin İsrail ve Filistin için 'garantör ülke' formülü önerdiğini açıkladı. Garantör ülke kısaca, güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen devlet anlamına gelmektedir. Garantör ülke başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olabilir ve bunu denetler.

Garantör ülke hangi taahhütlerde bulunur?

Garantör ülke, anlaşma veya sözleşmenin taraflarından biri ise, bu durumda anlaşma veya sözleşmenin bir parçası olarak garantörlük taahhüt eder. Garantör ülke, taraflardan biri olmayan bir ülke ise, bu durumda anlaşma veya sözleşmenin imzalanması sırasında veya sonrasında garantörlük taahhüt edebilir.

Garantör ülke, garantörlük taahhüdünü yazılı olarak veya sözlü olarak yapabilir. Garantörlük taahhüdünün yazılı olması durumunda, bu taahhüdün bir belgeye bağlanması gerekir. Garantörlük taahhüdünün sözlü olması durumunda, bu taahhüdün taraflar arasında yapılan görüşmelerde veya bir anlaşmanın imzalanması sırasında yapılması gerekir.

Türkiye hangi ülkelerde garantör?

Kıbrıs'ta garantörlüğü herkesçe bilinen Türkiye, iki ayrı ülkede daha garantörlük hakkına sahip. Bunlardan biri yine Rusya ile problemli olan Gürcistan'ın Acaristan bölgesi, diğeri ise Nahçıvan.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#Garantör ülke
#türkiye
#filistin
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