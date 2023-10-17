Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin İsrail ve Filistin için 'garantör ülke' formülü önerdiğini açıkladı. Garantör ülke kısaca, güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen devlet anlamına gelmektedir. Garantör ülke başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olabilir ve bunu denetler.

Garantör ülke hangi taahhütlerde bulunur?

Garantör ülke, anlaşma veya sözleşmenin taraflarından biri ise, bu durumda anlaşma veya sözleşmenin bir parçası olarak garantörlük taahhüt eder. Garantör ülke, taraflardan biri olmayan bir ülke ise, bu durumda anlaşma veya sözleşmenin imzalanması sırasında veya sonrasında garantörlük taahhüt edebilir.

Garantör ülke, garantörlük taahhüdünü yazılı olarak veya sözlü olarak yapabilir. Garantörlük taahhüdünün yazılı olması durumunda, bu taahhüdün bir belgeye bağlanması gerekir. Garantörlük taahhüdünün sözlü olması durumunda, bu taahhüdün taraflar arasında yapılan görüşmelerde veya bir anlaşmanın imzalanması sırasında yapılması gerekir.

Türkiye hangi ülkelerde garantör?

Kıbrıs'ta garantörlüğü herkesçe bilinen Türkiye, iki ayrı ülkede daha garantörlük hakkına sahip. Bunlardan biri yine Rusya ile problemli olan Gürcistan'ın Acaristan bölgesi, diğeri ise Nahçıvan.



