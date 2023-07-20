2023 Gastronomi ve Mutfak Sanatları puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Gastronomi taban puanları ÖSYM tarafından açıklanan YSK sınav sonuçları sonrası gündemde yer alıyor. Gastronomi ve mutfak sanatları, yemek pişirme ve sunma süreçlerini inceleyen ve yemekleri bir sanat formu olarak değerlendiren bölüm olarak biliniyor. Yemek ve mutfağa dair her türlü konuyu kapsayan Gastronomi bölümünde eğitim almak isteyen birçok aday başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Gastronomi ve mutfak sanatları taban puanları.
GASTRONOMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2023
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 488,88 446
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 467,89 1.168
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 457,57 1.884
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 453,35 2.241
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 447 2.993
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 8/8 439,46 4.174
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 9/9 438,9 4.267
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 438,26 4.389
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 432,05 5.788
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 418,17 10.697
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 417,99 10.792
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 417,82 10.855
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 416,51 11.498
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 416,14 11.688
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 415,82 11.854
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 414,39 12.621
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 410,65 14.806
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 407,25 17.046
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 406,59 17.488
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5/5 404,63 18.904
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3/3 403,76 19.568
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 402,76 20.342
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 399,88 22.777
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,71 24.725
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 397,64 24.783
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60/62 397,47 24.946
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4/4 397,32 25.060
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 50/52 397,01 25.383
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 396,85 25.528
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 396,08 26.279
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 390,49 32.190
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 389,18 33.783
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 388,2 34.913
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 64/66 387,26 36.135
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 50/52 386,31 37.318
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 385,84 37.917
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 385,46 38.401
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 385,04 38.939
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 80/82 383,95 40.376
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 60/62 383,45 41.075
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 50/52 382,1 42.961
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3/3 381,95 43.176
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 380,46 45.396
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60/62 379,07 47.496
Mersin Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,02 47.560
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 60/62 375,57 53.099
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 375,4 53.373
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,67 54.650
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 374,52 54.920
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 10/10 374,16 55.493
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 373,59 56.467
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (Burslu) 5/5 373,28 57.002
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 5/5 372,8 57.908
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 60/62 372,11 59.185
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 70/72 372,1 59.213
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 4/4 372,03 59.339
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İÖ) 80/82 370,33 62.330
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 50/52 369,89 63.150
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 368,64 65.508
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 60/62 367,89 66.970
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) 60/62 367,17 68.412
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,7 69.446
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60/62 365,62 71.673
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 55/57 364,24 74.515
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 60/62 361,49 80.644
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 40/41 361,49 80.635
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60/62 361,13 81.504
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 60/62 360,08 83.954
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 60/62 358,05 88.907
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 358 89.033
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 30/31 357,82 89.485
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 40/41 356,94 91.755
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 40/41 356,02 94.136
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 355,23 96.228
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 353,2 101.781
Karabük Üniversitesi (Devlet) 50/52 351,9 105.393
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) (M.T.O.K.) 16/17 350,68 108.894
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 60/62 350,23 110.201
Düzce Üniversitesi (Devlet) 40/41 350,16 110.398
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 350,06 110.675
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 40/41 349,83 111.341
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 60/62 348,74 114.630
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 10/10 346,92 120.160
Ordu Üniversitesi (Devlet) 60/62 346,64 121.051
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 346,39 121.815
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 30/31 345,99 123.118
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 50/52 345,38 125.051
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) 40/41 345,23 125.554
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 345,18 125.734
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 40/41 344,43 128.141
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 60/62 342,81 133.590
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 70/72 342,47 134.825
Sinop Üniversitesi (Devlet) 50/52 342,3 135.412
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 36/36 342,25 135.579
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 40/41 342,23 135.627
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 44/44 341,87 136.855
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 30/31 341,13 139.510
Giresun Üniversitesi (Devlet) 50/52 340,47 141.965
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) 40/41 340,25 142.786
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 339,13 146.777
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 337,88 151.254
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) 50/52 336,09 157.972
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 30/31 335,08 161.892
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 40/41 333,86 166.863
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 50/52 332,11 173.995
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 60/62 331,92 174.806
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) 40/41 330,39 181.368
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 328,58 189.233
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) 40/41 325,68 202.747
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 324,48 208.437
Batman Üniversitesi (Devlet) 40/41 324,45 208.619
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 323,54 212.995
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 36/36 323,53 213.031
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 30/31 322,56 217.822
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 321,94 220.858
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 321,06 225.329
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 320,59 227.683
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 318,57 238.257
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 50/52 314,85 259.023
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) 40/41 314,78 259.366
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 314,76 259.498
Siirt Üniversitesi (Devlet) 40/41 311,55 278.413
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 311,06 281.449
Ardahan Üniversitesi (Devlet) 40/41 309,93 288.490
Iğdır Üniversitesi (Devlet) 60/62 309,01 294.122
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 30/30 308,28 298.670
Şırnak Üniversitesi (Devlet) 40/41 307,07 306.244
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%50 İndirimli) 19/19 304,8 321.158
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 304,22 324.925
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 25/25 300,23 352.327
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 4/4 297,17 374.009
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 296,87 376.203
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 296,19 381.241
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 296,17 381.334
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 295,8 384.193
Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 6/6 295,19 388.689
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 293,8 399.340
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 24/24 291,51 417.121
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 15/15 291,51 417.108
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 21/21 290,43 425.552
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) 5/5 289,69 431.481
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 288,32 442.617
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 23/23 286,07 460.960
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 285,98 461.689
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 9/9 284,73 472.084
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 278,91 523.022
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Ücretli) 12/12 277,4 536.878
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 276,15 548.209
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 61/61 272,93 578.697
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 14/14 271,58 591.827
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 271,1 596.373
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 266,27 644.072
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 10/10 266,11 645.617
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 264,83 658.550
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 261,91 688.534
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 261,81 689.590
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 260,62 702.105
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 260,56 702.799
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 260,19 706.666
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 259,8 710.800
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 256,28 749.003
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 255,95 752.468
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 6/6 253,3 781.772
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 24/24 252,57 789.934
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 252,42 791.700
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 40/40 250,61 811.884
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 247,54 846.491
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 8/8 247,12 851.234
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 65/65 247,1 851.433
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 245,39 870.774
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 244,08 885.834
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 84/84 239,27 941.340
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 56/56 237,64 960.018
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 237,11 966.176
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 18/18 236,16 977.049
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 228,31 1.065.912
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 20/20 225,83 1.093.819
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 10/2 205,04 1.303.560
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 30/30 200,24 1.343.799
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/8 191,77 1.403.516
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 190,6 1.410.446
Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 24/12 187,7 1.426.730
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 20/17 169,49 1.485.248
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/28 165,12 1.489.817
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 2/— – —
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ NEDİR?
Gastronomi ve mutfak sanatları, yemek pişirme ve sunma süreçlerini inceler ve yemekleri bir sanat formu olarak değerlendirir. Bu alanlar, yemek hazırlama, pişirme teknikleri, yemek sunumu, yemek kültürü, malzemelerin seçimi ve yemeklerin duyusal deneyimlerini içerir. Gastronomi ve mutfak sanatları, yemeklerin lezzeti, estetiği ve sunumunun yanı sıra sağlık ve beslenmeyle ilgili konuları da kapsar.
Gastronomi, yemeklerin sosyal, kültürel ve tarihsel bağlamını inceler. Yemeklerin nasıl geliştirildiği, yerel ve uluslararası yemek kültürleri, yemeklerin geçmişi ve yemekle ilgili ritüeller ve gelenekler gibi konuları araştırır.
Mutfak sanatları, şeflerin ve yemek uzmanlarının yemekleri hazırlama, pişirme ve sunma süreçlerini içerir. Bu, farklı pişirme tekniklerinin kullanımını, malzemelerin doğru kullanımını, lezzet kombinasyonlarını, yemek sunumu ve estetik unsurları içerir. Mutfak sanatları, aşçıların yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanarak yemekleri bir sanat eseri gibi sunmalarına olanak tanır.