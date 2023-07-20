Gastronomi taban puanları ÖSYM tarafından açıklanan YSK sınav sonuçları sonrası gündemde yer alıyor. Gastronomi ve mutfak sanatları, yemek pişirme ve sunma süreçlerini inceleyen ve yemekleri bir sanat formu olarak değerlendiren bölüm olarak biliniyor. Yemek ve mutfağa dair her türlü konuyu kapsayan Gastronomi bölümünde eğitim almak isteyen birçok aday başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Gastronomi ve mutfak sanatları taban puanları.

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2023

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 488,88 446

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 467,89 1.168

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 457,57 1.884

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 453,35 2.241

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 447 2.993

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 8/8 439,46 4.174

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 9/9 438,9 4.267

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 438,26 4.389

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 432,05 5.788

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 418,17 10.697

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 417,99 10.792

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 417,82 10.855

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 416,51 11.498

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 416,14 11.688

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 415,82 11.854

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 414,39 12.621

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 410,65 14.806

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 407,25 17.046

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 406,59 17.488

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5/5 404,63 18.904

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3/3 403,76 19.568

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 402,76 20.342

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 399,88 22.777

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,71 24.725

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 397,64 24.783

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60/62 397,47 24.946

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4/4 397,32 25.060

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 50/52 397,01 25.383

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 396,85 25.528

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 396,08 26.279

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 390,49 32.190

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 389,18 33.783

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 388,2 34.913

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 64/66 387,26 36.135

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 50/52 386,31 37.318

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 385,84 37.917

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 385,46 38.401

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 385,04 38.939

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 80/82 383,95 40.376

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 60/62 383,45 41.075

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 50/52 382,1 42.961

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3/3 381,95 43.176

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 380,46 45.396

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60/62 379,07 47.496

Mersin Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,02 47.560

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 60/62 375,57 53.099

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 375,4 53.373

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,67 54.650

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 374,52 54.920

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 10/10 374,16 55.493

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 373,59 56.467

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (Burslu) 5/5 373,28 57.002

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 5/5 372,8 57.908

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 60/62 372,11 59.185

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 70/72 372,1 59.213

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 4/4 372,03 59.339

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İÖ) 80/82 370,33 62.330

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 50/52 369,89 63.150

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 368,64 65.508

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 60/62 367,89 66.970

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) 60/62 367,17 68.412

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,7 69.446

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60/62 365,62 71.673

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 55/57 364,24 74.515

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 60/62 361,49 80.644

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 40/41 361,49 80.635

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60/62 361,13 81.504

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 60/62 360,08 83.954

İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 60/62 358,05 88.907

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 358 89.033

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 30/31 357,82 89.485

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 40/41 356,94 91.755

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 40/41 356,02 94.136

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 355,23 96.228

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 353,2 101.781

Karabük Üniversitesi (Devlet) 50/52 351,9 105.393

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) (M.T.O.K.) 16/17 350,68 108.894

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 60/62 350,23 110.201

Düzce Üniversitesi (Devlet) 40/41 350,16 110.398

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 350,06 110.675

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 40/41 349,83 111.341

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 60/62 348,74 114.630

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 10/10 346,92 120.160

Ordu Üniversitesi (Devlet) 60/62 346,64 121.051

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 346,39 121.815

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 30/31 345,99 123.118

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 50/52 345,38 125.051

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) 40/41 345,23 125.554

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 345,18 125.734

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 40/41 344,43 128.141

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 60/62 342,81 133.590

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 70/72 342,47 134.825

Sinop Üniversitesi (Devlet) 50/52 342,3 135.412

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 36/36 342,25 135.579

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 40/41 342,23 135.627

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 44/44 341,87 136.855

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 30/31 341,13 139.510

Giresun Üniversitesi (Devlet) 50/52 340,47 141.965

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) 40/41 340,25 142.786

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 339,13 146.777

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 337,88 151.254

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) 50/52 336,09 157.972

Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 30/31 335,08 161.892

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 40/41 333,86 166.863

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 50/52 332,11 173.995

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 60/62 331,92 174.806

Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) 40/41 330,39 181.368

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 328,58 189.233

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) 40/41 325,68 202.747

Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 324,48 208.437

Batman Üniversitesi (Devlet) 40/41 324,45 208.619

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 323,54 212.995

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 36/36 323,53 213.031

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 30/31 322,56 217.822

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 321,94 220.858

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 321,06 225.329

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 320,59 227.683

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 318,57 238.257

Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 50/52 314,85 259.023

Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) 40/41 314,78 259.366

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 314,76 259.498

Siirt Üniversitesi (Devlet) 40/41 311,55 278.413

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 311,06 281.449

Ardahan Üniversitesi (Devlet) 40/41 309,93 288.490

Iğdır Üniversitesi (Devlet) 60/62 309,01 294.122

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 30/30 308,28 298.670

Şırnak Üniversitesi (Devlet) 40/41 307,07 306.244

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%50 İndirimli) 19/19 304,8 321.158

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 304,22 324.925

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 25/25 300,23 352.327

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 4/4 297,17 374.009

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 296,87 376.203

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 296,19 381.241

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 296,17 381.334

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 295,8 384.193

Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 6/6 295,19 388.689

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 293,8 399.340

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 24/24 291,51 417.121

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 15/15 291,51 417.108

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 21/21 290,43 425.552

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) 5/5 289,69 431.481

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 288,32 442.617

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 23/23 286,07 460.960

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 285,98 461.689

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 9/9 284,73 472.084

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 278,91 523.022

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Ücretli) 12/12 277,4 536.878

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 276,15 548.209

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 61/61 272,93 578.697

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 14/14 271,58 591.827

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 271,1 596.373

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 266,27 644.072

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 10/10 266,11 645.617

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 264,83 658.550

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 261,91 688.534

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 261,81 689.590

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 260,62 702.105

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 260,56 702.799

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 260,19 706.666

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 259,8 710.800

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 256,28 749.003

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 255,95 752.468

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 6/6 253,3 781.772

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 24/24 252,57 789.934

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 252,42 791.700

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 40/40 250,61 811.884

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 247,54 846.491

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 8/8 247,12 851.234

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 65/65 247,1 851.433

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 245,39 870.774

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 244,08 885.834

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 84/84 239,27 941.340

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 56/56 237,64 960.018

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 237,11 966.176

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 18/18 236,16 977.049

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 228,31 1.065.912

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 20/20 225,83 1.093.819

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 10/2 205,04 1.303.560

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 30/30 200,24 1.343.799

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/8 191,77 1.403.516

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 190,6 1.410.446

Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 24/12 187,7 1.426.730

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 20/17 169,49 1.485.248

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/28 165,12 1.489.817

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 2/— – —

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ NEDİR?

Gastronomi ve mutfak sanatları, yemek pişirme ve sunma süreçlerini inceler ve yemekleri bir sanat formu olarak değerlendirir. Bu alanlar, yemek hazırlama, pişirme teknikleri, yemek sunumu, yemek kültürü, malzemelerin seçimi ve yemeklerin duyusal deneyimlerini içerir. Gastronomi ve mutfak sanatları, yemeklerin lezzeti, estetiği ve sunumunun yanı sıra sağlık ve beslenmeyle ilgili konuları da kapsar.





Gastronomi, yemeklerin sosyal, kültürel ve tarihsel bağlamını inceler. Yemeklerin nasıl geliştirildiği, yerel ve uluslararası yemek kültürleri, yemeklerin geçmişi ve yemekle ilgili ritüeller ve gelenekler gibi konuları araştırır.

Mutfak sanatları, şeflerin ve yemek uzmanlarının yemekleri hazırlama, pişirme ve sunma süreçlerini içerir. Bu, farklı pişirme tekniklerinin kullanımını, malzemelerin doğru kullanımını, lezzet kombinasyonlarını, yemek sunumu ve estetik unsurları içerir. Mutfak sanatları, aşçıların yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanarak yemekleri bir sanat eseri gibi sunmalarına olanak tanır.







