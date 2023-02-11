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Gaziantep FK ligden çekiliyor

Ülkemizde meydana gelene Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem beraberinde Gaziantep de dahil 10 ilde de can ve mal kaybına neden oldu. Spor Toto Süper Lig’de Hatayspor’un ardından Gaziantep FK da ligden çekilme kararı aldı. Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, TFF'ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti. İşte detaylar.

15:05 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep FK ligden çekiliyor mu?

Gaziantep FK ligden çekiliyor mu?

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı. Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, dilekçeyi hazırladıklarını bildirdi.

BUGÜN RESMİ BAŞVURU YAPILACAK

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı. Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, TFF'ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şuan dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz. Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var. Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.



#Gaziantep FK
#TFF
#Spor toto süper lig
#Yeni Malatyaspor
#Hatay
#deprem
1 saat önce
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Gaziantep FK ligden çekiliyor
Gaziantep FK Süper Lig'den çekilme kararı aldı
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