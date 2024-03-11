Gaziantep 2024 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2024 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Gaziantep iftar vakti, Gaziantep akşam ezanı, akşam namazı ve Gaziantep namaz vakitleri belli oldu. Gaziantep'te oruç tutan Müslümanlar için Gaziantep akşam ezan saati ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesine göre 2024 Ramazan ayı Gaziantep imsak vakti, akşam ezanı ve iftar vakitleri haberimizde.

Gaziantep iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Gaziantep imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Gaziantep namaz vakitleri ve Gaziantep imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep'te ilk iftar saat kaçta 2024?

Gaziantep'te Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:41'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Gaziantep'te ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Gaziantep'te 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:54'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Oruca başlamak için hilalin görülmesi şart mıdır?

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın.” (Müslim, Sıyâm, 19-20 [1081]; bkz. Buhârî, Savm, 5, 11 [1900, 1909]) buyurmuştur.

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivâyetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13 [1913]; Müslim, Sıyâm, 15 [1080]) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiştir.

Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (er-Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (el-En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (et-Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (el-Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.

Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.

Gaziantep'in Tarihi

Gaziantep, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde ticaretin merkezi olmuş ve çeşitli tarihî olaylara tanıklık etmiştir.

Gaziantep'in Coğrafi Konumu

Gaziantep, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi illerle komşudur. Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Gaziantep, tarım ve sanayi açısından önemli bir konumdadır.

Gaziantep'in Nüfusu

Gaziantep, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artmaktadır. 2022 itibarıyla nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Şehir, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Gaziantep'in Posta Kodu

Gaziantep'in posta kodu 27XXX'dir. Gaziantep'in farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







