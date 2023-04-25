Gaziantep seçim sonuçları
Gaziantep seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki Şehitkamil seçim sonuçları, Şahinbey milletvekili seçim sonucu, İslahiye cumhurbaşkanı seçim sonucu, Nurdağı 2023 seçim sonuçları, Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Gaziantep seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ABDULHAMİT GÜL YÜKSEK ESKİ BAKAN
2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ YÜKSEK İŞLETMECİ (GENEL)
3 ALİ ŞAHİN YÜKSEK ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
4 DERYA BAKBAK YÜKSEK MİMARLIK ÖĞRETİM ÜYESİ
5 MESUT BOZATLI YÜKSEK AVUKAT
6 ŞAHZADE DEMİR YÜKSEK SERBEST
7 İRFAN ÇELİKASLAN YÜKSEK SERBEST
8 BÜNYAMİN BOZGEYİK YÜKSEK DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
9 FERAY YILMAZ YÜKSEK MİMAR
10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
11 HASAN TEKE YÜKSEK AVUKAT
12 ABDULLAH DURDU YÜKSEK AVUKAT
13 CUMA REYHAN YÜKSEK GÖZLÜKÇÜ-OPTİK
14 ABDULLAH KORKMAZ YÜKSEK BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİSİ
CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HASAN ÖZTÜRKMEN YÜKSEK AVUKAT
2 MELİH MERİÇ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
3 ERTUĞRUL KAYA YÜKSEK AVUKAT
4 REİS REİSOĞLU ORTA İŞ İNSANI
5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ YÜKSEK AVUKAT
6 ERDAL GEÇİT YÜKSEK AVUKAT
7 SELİM KARAHAN YÜKSEK AVUKAT
8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY ORTA HUKUK ÖĞRENCİSİ
9 HASAN GÜR YÜKSEK AVUKAT
10 MEHMET İSLAM YÜKSEK ARKEOLOĞ
11 AHMET İDRİS İNAL YÜKSEK İŞ ADAMI
12 FATMA MÜGE DÜŞÜN YÜKSEK AVUKAT
13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİŞSİ
14 VİJDAN AKTAŞ YÜKSEK YÜKSEK MIMAR
İYİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN YÜKSEK İŞ ADAMI
2 MEHMET AY YÜKSEK İŞ ADAMI
3 MEHMET ÖZBERK YÜKSEK İŞ ADAMI
4 MEDİNE İLAY YILDIRIM YÜKSEK MÜHENDİS
5 MUSTAFA ALTUNBAŞ YÜKSEK İŞ ADAMI
6 MEHMET MURAT YAPRAK YÜKSEK İŞ ADAMI
7 MESUT NİZİPLİOĞLU YÜKSEK MÜŞAVİR
8 SEMA ALBAYRAM YÜKSEK İŞ KADINI
9 MEHMET ALİ YILDIRIM ORTA İŞ ADAMI
10 TİBET EKİNCİ YÜKSEK İŞ ADAMI
11 OKTAY İYİSARAÇ YÜKSEK İŞLETMECİ
12 NERMİN TUZCU ORTA İŞ KADINI
13 HASAN ALPDOĞAN YÜKSEK MÜHENDİS
14 ABUBEKİR TEK ORTA İŞ ADAMI
MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SERMET ATAY YÜKSEK AVUKAT
2 MUSTAFA BOZGEYİK YÜKSEK İŞ İNSANI
3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN YÜKSEK TIP DOKTORU
4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ ORTA MÜTEAHHİT
5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI YÜKSEK İNŞAAT MÜTEAHHİTİ
6 ELİF ASLI ERCİHAN YÜKSEK GIDA MÜHENDİSİ
7 AYŞEGÜL KÖROĞLU YÜKSEK HEMŞİRE
8 ENDER ÖZKARSLIGİL YÜKSEK İŞ İNSANI
9 RAMAZAN YILDIZ ORTA İŞ İNSANI
10 FATİH YUNUS YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
11 FAHRİ ÇEVİK ORTA ESNAF
12 GÜRKAN KIRAÇ YÜKSEK MUHASEBECİ
13 AHMET DURMUŞ YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN
14 ALPASLAN SAVAŞ ORTA GRAFİKER
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SEVDA KARACA DEMİR YÜKSEK SİYASETÇİ
2 MURAT SARISAÇ YÜKSEK SİYASETÇİ
3 SONGÜL KOÇDAĞ ORTA SİYASETÇİ
4 MUSA AYDIN YÜKSEK SİYASETÇİ
5 DİLAN GÜLER ORTA İŞÇİ
6 KAHRAMAN ÇİÇEK YÜKSEK AVUKAT
7 FATMA BAYINDIR ÖZGÜR YÜKSEK SİYASETÇİ
8 ABDULLAH GÖZEN YÜKSEK SİYASETÇİ
9 AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN YÜKSEK SERBEST
10 EDHEM ÜNAL ORTA SERBEST
11 ELİF YALÇIN ORTA İŞÇİ
12 YILMAZ AÇAN ORTA İŞÇİ
13 SİNEM ERENER BALLAN YÜKSEK İŞÇİ
14 MUHAMMED SAİD GÖRGÜN ORTA İŞÇİ
MEMLEKET PARTİSİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 KORAY KURT YÜKSEK SERBEST
2 CEVDET GÜDÜCÜ YÜKSEK SERBEST
3 GÜLCAN ÖZDEMİR ORTA SERBEST
4 ALİCAN DOĞAN YÜKSEK SERBEST
5 İLKNUR KIRBAÇ ORTA EV HANIMI
6 MEHMET İLKER ORAK ORTA SERBEST
7 EDA AKÇALI ORTA YAKIN KORUMA
8 ONUR YETİM YÜKSEK SERBEST
9 ŞAHİN KOÇAK ORTA SERBEST
10 SERGEN ŞAHİN ORTA SERBEST
11 İBRAHİM YEMEZ ORTA SERBEST
12 MUHAMMET ALPER ESER ORTA ÖĞRENCİ
13 AHMET YUNUSOĞLU ORTA ÖĞRENCİ
14 OKTAY KIZILDAĞ ORTA ÖĞRENCİ
Gaziantep 2023 seçim sonuçları
2023 Gaziantep cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Gaziantep milletvekilleri burada yer alacaktır.
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 63,9’unu alırken, Muharrem İnce Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,8’ini aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 7,9, Meral Akşener ise oyların yüzde 5,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.
Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Gaziantep oy oranı % 64,1 olurken, AK Parti 10, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23’ünü alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.
Gaziantep’te hangi parti ne kadar oy aldı? Gaziantep’te hangi parti kazandı?
- AK Parti % 51.4
- CHP % 15,1
- MHP % 12,7
- HDP % 11,9
- İYİ Parti % 6,7
Gaziantep yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatma Şahin oyların % 53,97’sini alırken, DSP adayı Celal Doğan ise oyların % 26,20’sini aldı.
Gaziantep İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 52,66
CHP % 19,10
İYİ Parti % 12,34
DSP % 6,16
HDP % 3,13
GAZİANTEP’İN İLÇELERİ NELER?
Gaziantep iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Gaziantep’te seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli
GAZİANTEP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Gaziantep nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten tam 14 milletvekili çıkacak.