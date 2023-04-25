İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.