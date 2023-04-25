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Gaziantep Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

2023 Gaziantep seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Sivas seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Gaziantep milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? 28. Dönem Gaziantep milletvekilleri kimler? İşte Gaziantep seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

17:43 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Gaziantep seçim sonuçları

Gaziantep seçim sonuçları

Gaziantep seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki Şehitkamil seçim sonuçları, Şahinbey milletvekili seçim sonucu, İslahiye cumhurbaşkanı seçim sonucu, Nurdağı 2023 seçim sonuçları, Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Gaziantep seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ABDULHAMİT GÜL YÜKSEK ESKİ BAKAN

2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ YÜKSEK İŞLETMECİ (GENEL)

3 ALİ ŞAHİN YÜKSEK ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

4 DERYA BAKBAK YÜKSEK MİMARLIK ÖĞRETİM ÜYESİ

5 MESUT BOZATLI YÜKSEK AVUKAT

6 ŞAHZADE DEMİR YÜKSEK SERBEST

7 İRFAN ÇELİKASLAN YÜKSEK SERBEST

8 BÜNYAMİN BOZGEYİK YÜKSEK DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

9 FERAY YILMAZ YÜKSEK MİMAR

10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

11 HASAN TEKE YÜKSEK AVUKAT

12 ABDULLAH DURDU YÜKSEK AVUKAT

13 CUMA REYHAN YÜKSEK GÖZLÜKÇÜ-OPTİK

14 ABDULLAH KORKMAZ YÜKSEK BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİSİ

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HASAN ÖZTÜRKMEN YÜKSEK AVUKAT

2 MELİH MERİÇ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

3 ERTUĞRUL KAYA YÜKSEK AVUKAT

4 REİS REİSOĞLU ORTA İŞ İNSANI

5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ YÜKSEK AVUKAT

6 ERDAL GEÇİT YÜKSEK AVUKAT

7 SELİM KARAHAN YÜKSEK AVUKAT

8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY ORTA HUKUK ÖĞRENCİSİ

9 HASAN GÜR YÜKSEK AVUKAT

10 MEHMET İSLAM YÜKSEK ARKEOLOĞ

11 AHMET İDRİS İNAL YÜKSEK İŞ ADAMI

12 FATMA MÜGE DÜŞÜN YÜKSEK AVUKAT

13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİŞSİ

14 VİJDAN AKTAŞ YÜKSEK YÜKSEK MIMAR

İYİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN YÜKSEK İŞ ADAMI

2 MEHMET AY YÜKSEK İŞ ADAMI

3 MEHMET ÖZBERK YÜKSEK İŞ ADAMI

4 MEDİNE İLAY YILDIRIM YÜKSEK MÜHENDİS

5 MUSTAFA ALTUNBAŞ YÜKSEK İŞ ADAMI

6 MEHMET MURAT YAPRAK YÜKSEK İŞ ADAMI

7 MESUT NİZİPLİOĞLU YÜKSEK MÜŞAVİR

8 SEMA ALBAYRAM YÜKSEK İŞ KADINI

9 MEHMET ALİ YILDIRIM ORTA İŞ ADAMI

10 TİBET EKİNCİ YÜKSEK İŞ ADAMI

11 OKTAY İYİSARAÇ YÜKSEK İŞLETMECİ

12 NERMİN TUZCU ORTA İŞ KADINI

13 HASAN ALPDOĞAN YÜKSEK MÜHENDİS

14 ABUBEKİR TEK ORTA İŞ ADAMI

MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SERMET ATAY YÜKSEK AVUKAT

2 MUSTAFA BOZGEYİK YÜKSEK İŞ İNSANI

3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN YÜKSEK TIP DOKTORU

4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ ORTA MÜTEAHHİT

5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI YÜKSEK İNŞAAT MÜTEAHHİTİ

6 ELİF ASLI ERCİHAN YÜKSEK GIDA MÜHENDİSİ

7 AYŞEGÜL KÖROĞLU YÜKSEK HEMŞİRE

8 ENDER ÖZKARSLIGİL YÜKSEK İŞ İNSANI

9 RAMAZAN YILDIZ ORTA İŞ İNSANI

10 FATİH YUNUS YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

11 FAHRİ ÇEVİK ORTA ESNAF

12 GÜRKAN KIRAÇ YÜKSEK MUHASEBECİ

13 AHMET DURMUŞ YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

14 ALPASLAN SAVAŞ ORTA GRAFİKER

YEŞİL SOL PARTİ (YSP) GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SEVDA KARACA DEMİR YÜKSEK SİYASETÇİ

2 MURAT SARISAÇ YÜKSEK SİYASETÇİ

3 SONGÜL KOÇDAĞ ORTA SİYASETÇİ

4 MUSA AYDIN YÜKSEK SİYASETÇİ

5 DİLAN GÜLER ORTA İŞÇİ

6 KAHRAMAN ÇİÇEK YÜKSEK AVUKAT

7 FATMA BAYINDIR ÖZGÜR YÜKSEK SİYASETÇİ

8 ABDULLAH GÖZEN YÜKSEK SİYASETÇİ

9 AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN YÜKSEK SERBEST

10 EDHEM ÜNAL ORTA SERBEST

11 ELİF YALÇIN ORTA İŞÇİ

12 YILMAZ AÇAN ORTA İŞÇİ

13 SİNEM ERENER BALLAN YÜKSEK İŞÇİ

14 MUHAMMED SAİD GÖRGÜN ORTA İŞÇİ

MEMLEKET PARTİSİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KORAY KURT YÜKSEK SERBEST

2 CEVDET GÜDÜCÜ YÜKSEK SERBEST

3 GÜLCAN ÖZDEMİR ORTA SERBEST

4 ALİCAN DOĞAN YÜKSEK SERBEST

5 İLKNUR KIRBAÇ ORTA EV HANIMI

6 MEHMET İLKER ORAK ORTA SERBEST

7 EDA AKÇALI ORTA YAKIN KORUMA

8 ONUR YETİM YÜKSEK SERBEST

9 ŞAHİN KOÇAK ORTA SERBEST

10 SERGEN ŞAHİN ORTA SERBEST

11 İBRAHİM YEMEZ ORTA SERBEST

12 MUHAMMET ALPER ESER ORTA ÖĞRENCİ

13 AHMET YUNUSOĞLU ORTA ÖĞRENCİ

14 OKTAY KIZILDAĞ ORTA ÖĞRENCİ

Gaziantep 2023 seçim sonuçları

2023 Gaziantep cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Gaziantep milletvekilleri burada yer alacaktır.

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 63,9’unu alırken, Muharrem İnce Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,8’ini aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 7,9, Meral Akşener ise oyların yüzde 5,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Gaziantep oy oranı % 64,1 olurken, AK Parti 10, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23’ünü alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

Gaziantep’te hangi parti ne kadar oy aldı? Gaziantep’te hangi parti kazandı?

  • AK Parti % 51.4
  • CHP % 15,1
  • MHP % 12,7
  • HDP % 11,9
  • İYİ Parti % 6,7

Gaziantep yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatma Şahin oyların % 53,97’sini alırken, DSP adayı Celal Doğan ise oyların % 26,20’sini aldı.

Gaziantep İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 52,66

CHP % 19,10

İYİ Parti % 12,34

DSP % 6,16

HDP % 3,13

GAZİANTEP’İN İLÇELERİ NELER?

Gaziantep iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Gaziantep’te seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli

GAZİANTEP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Gaziantep nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten tam 14 milletvekili çıkacak.

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

Eskişehir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Eskişehir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Eskişehir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 26 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Eskişehir seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Eskişehir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Eskişehir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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