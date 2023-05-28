Gaziantep 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Gaziantep cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Gaziantep’te Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık seçim sonuçları 2023 , oyların yüzdelik dilimleri ile Gaziantep 2. tur seçim sonuçları kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Gaziantep Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Gaziantep 2023 seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Gaziantep 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Gaziantep 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 59.8 oranında Cumhur İttifakı adayı 63.3 Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 34,6 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Gaziantep’te aldığı oy oranı ise % 5.2 oldu.

14 Mayıs Gaziantep milletvekili seçim sonuçları 2023

Gaziantep 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 44.9’unu alırken CHP % 20.1 oranında oya sahip oldu. Gaziantep’te MHP % 9.7, Yeşil Sol Parti % 9.1, İYİ Parti % 5.4, YRP % 4.1 oranında oy aldı.

Gaziantep’te kazanan milletvekilleri kim oldu?

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Gaziantep’te partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Abdulhamit Gül

2- Mehmet Eyup Özkeçeci

3- Ali Şahin

4- Derya Bakbak

5- Mesut Bozatlı

6- Şehzade Demir

7- İrfan Çelikaslan

8- Bünyamin Bozgeyik

9- Feray Yılmaz

10- Muhammed Hakan Tanrıöver

11- Hasan Teke

12- Abdullah Durdu

13- Cuma Reyhan

14- Abdullah Korkmaz

CHP GAZİANTEP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vijdan Aktaş

MHP GAZİANTEP 28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SERMET ATAY

2 MUSTAFA BOZGEYİK

3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ

5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

6 ELİF ASLI ERCİHAN

7 AYŞEGÜL KÖROĞLU

8 ENDER ÖZKARSLIGİL

9 RAMAZAN YILDIZ

10 FATİH YUNUS

11 FAHRİ ÇEVİK

12 GÜRKAN KIRAÇ

13 AHMET DURMUŞ YILMAZ

14 ALPASLAN SAVAŞ

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Adayları

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN

MEHMET AY

MEHMET ÖZBERK

MEDİNE İLAY YILDIRIM

MUSTAFA ALTUNBAŞ

MEHMET MURAT YAPRAK

MESUT NİZİPLİOĞLU

SEMA ALBAYRAM

MEHMET ALİ YILDIRIM

TİBET EKİNCİ

OKTAY İYİSARAÇ

NERMİN TUZCU

HASAN ALPDOĞAN

ABUBEKİR TEK

MEMLEKET PARTİSİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KORAY KURT

2 CEVDET GÜDÜCÜ

3 GÜLCAN ÖZDEMİR

4 ALİCAN DOĞAN

5 İLKNUR KIRBAÇ

6 MEHMET İLKER

7 EDA AKÇALI

8 ONUR YETİM

9 ŞAHİN KOÇAK

10 SERGEN ŞAHİN

11 İBRAHİM YEMEZ

12 MUHAMMET ALPER ESER

13 AHMET YUNUSOĞLU

14 OKTAY KIZILDAĞ

2018 Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 63,9’unu alırken, Muharrem İnce Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,8’ini aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 7,9, Meral Akşener ise oyların yüzde 5,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları

2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Gaziantep oy oranı % 64,1 olurken, AK Parti 10, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23’ünü alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Gaziantep'te hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 51.4

CHP % 15,1

MHP % 12,7

HDP % 11,9

İYİ Parti % 6,7

2019 Gaziantep yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatma Şahin oyların % 53,97’sini alırken, DSP adayı Celal Doğan ise oyların % 26,20’sini aldı.

2019 Gaziantep İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 52,66

CHP % 19,10

İYİ Parti % 12,34

DSP % 6,16

HDP % 3,13

GAZİANTEP’İN İLÇELERİ NELER?

Gaziantep iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Gaziantep’te seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli

GAZİANTEP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Gaziantep nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten tam 14 milletvekili çıkacak.

Gaziantep hakkında bilgiler

Gaziantep, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Yaklaşık 6.2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 7. ili olan Gaziantep, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.

Gaziantep, tarihi İpek Yolu'nun da üzerinde yer alması sebebiyle tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Kentte yapılan arkeolojik kazılar, buranın M.Ö. 4000 yıllarında yerleşim gördüğünü göstermektedir. Gaziantep, tarihi boyunca Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple Gaziantep, tarihi dokusu ile zengin bir kültürel mirasa sahip bir ilimizdir.

Gaziantep'in coğrafi yapısı, kuzeyde Toros Dağları ve güneyde Fırat Nehri arasında yer alması sebebiyle oldukça zengindir. Kentin doğusunda, Ceylanpınar ve Şanlıurfa, batısında Kahramanmaraş, kuzeyinde Adıyaman ve Malatya, güneyinde ise Suriye sınırı bulunmaktadır. Gaziantep, kuzey-güney ve doğu-batı yönünde geçiş güzergahı olması sebebiyle stratejik bir konumdadır.

Gaziantep, ulaşım ağının gelişmiş olması sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşılabilir. Kentte bir adet havaalanı bulunmakta olup, ayrıca karayolu ve demiryolu gibi farklı ulaşım seçenekleri de mevcuttur.

Gaziantep'in yerel mutfağı, Türk mutfağının en özgün ve zengin mutfaklarından biridir. Antep fıstığı, baklava, kebap çeşitleri, zahter salatası, mercimek köftesi, lahmacun, katmer gibi birçok ünlü yemeği ile Gaziantep mutfağı, Türk gastronomi kültürünün vazgeçilmezlerinden biridir.

Son yıllarda turizm açısından da önemli bir gelişim gösteren Gaziantep, tarihi dokusu, doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri, müzeleri, camileri ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.



