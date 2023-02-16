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Resmi açıklama geldi: Gaziantep’te yarına kadar tüm abonelere doğal gaz verilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Gaziantep’te yer aldı. hasar tespit çalışmalarına göre, Gaziantep’te 130 bin 331 binada 487 bin 814 bağımsız birim incelendi. 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birim acil yıkılacak, 402 bin 619 bağımsız birim az veya hasarsız olarak açıklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, hafta bitmeden kentte tüm abonelere doğal gaz verilmeye başlanacağını bildirdi.

09:49 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gaziantep'te doğalgaz ne zaman gelecek?

Gaziantep'te doğalgaz ne zaman gelecek?

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Buna göre, Gaziantep’te 130 bin 331 binada 487 bin 814 bağımsız birim incelendi. 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birim acil yıkılmalı. 96 bin 881 binada 402 bin 619 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız. Kentte doğalgaz akışına yönelik açıklama Vali Davut Gül’den geldi.

Gaziantep'te hafta bitmeden tüm abonelere doğal gaz verilecek

Gaziantep'e doğalgaz ne zaman gelecek?

Gaziantep'te hafta bitmeden tüm abonelere doğal gaz verilecek. “Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, sarsıntıdan sonra kent genelinde tedbir amaçlı kapatılan doğal gaz, aşamalı olarak hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde veriliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "GAZDAŞ tarafından evlere doğal gaz bağlama çalışmaları hızla devam ediyor. Bu hafta bitmeden tüm abonelere hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.


#Gaziantep
#doğalgaz
#Davut Gül
2 saat önce
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Resmi açıklama geldi: Gaziantep’te yarına kadar tüm abonelere doğal gaz verilecek
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