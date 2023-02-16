Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Buna göre, Gaziantep’te 130 bin 331 binada 487 bin 814 bağımsız birim incelendi. 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birim acil yıkılmalı. 96 bin 881 binada 402 bin 619 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız. Kentte doğalgaz akışına yönelik açıklama Vali Davut Gül’den geldi.