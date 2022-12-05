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Gazoz tatlısı nasıl yapılır?

Gazoz tatlısı hamuruna gazoz konulan mayalı bir hamurdan yapılır. Fındık, ceviz veya bademle yapılabilen gazoz tatlısı şerbetle hazırlanır. Peki, gazoz tatlısı ölçüleri nedir? Gazoz tatlısı hamuru ve şerbeti nasıl yapılır? İşte nefis cevizli gazoz tatlısı tarifi sizlerle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazoz tatlısı tarifi: Gazoz tatlısı hamuru nasıl yapılır, şerbetinin ölçüsü nasıl? Gazoz tatlısı püf noktaları
Gazoz tatlısı tarifi

Gazoz tatlısı adını hamuruna eklenen gazozdan alan şerbetli bir tatlı. Mayalı hamurla yapılan gazoz tatlısı oldukça pratik. Sadece mayalanması için bir süre beklemeniz gerekiyor. İşte nefis gazoz tatlısının yapılışı...

GAZOZ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı su

2 adet yumurta

1 paket vanilin

Yarım su bardağı gazoz

2,5 su bardağı un

Yarım çay bardağı nişasta

İç harcı için:

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı dövülmüş fındık/ceviz/badem

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu

GAZOZ TATLISI NASIL YAPILIR?

Mayayı bir yemek kaşığı suyla açıp yoğurma kasesine alın.

Un hariç diğer malzemeleri de ekleyip güzelce karıştırın.

Azar azar un da ekleyip yoğurmaya başlayın.

Elinize yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru iki parçaya bölüp bezeleri nişasta yardımıyla açabildiğiniz kadar ince açın.

Açtığınız yufkanın üzerine bol miktarda sıvı yağ sürün.

Üzerine dövülmüş fındık/ceviz/badem serperek rulo şeklinde sıkıca sarın.

Ruloları iki parmak genişliğinde kesip fırın tepsisine aralıklı dizin.

Tatlıları bu şekilde 1-2 saat tepside mayalandırın.

Bu esnada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Ardından aralarında kalan boşlukları kapatmak için hamurları birbirine yaklaştırdıktan sonra tepsiyi fırına verin.

Tatlıları 25 dakika fırınlayın.

Bu esnada şerbeti hazırlamaya başlayın.

Şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

İçine limon suyunu ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Hamurları fırından çıkarıp sıcak şerbeti üzerine dökün.

Tatlı şerbeti çekince servis edin. Afiyet olsun…

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