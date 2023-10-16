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Son dakika… ABD, İsrail ve Mısır anlaştı! Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi. Gelen son dakika haberine göre, ABD, İsrail ve Mısır Gazze'nin güneyinde saat 09.00'da ateşkesin başlamasında anlaştı. İşte dakika dakika detaylar...

09:11 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı

Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

Gazze'de ölü sayısı kaç oldu?

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 670'e, yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı. İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

İsrail, Gazze'deki El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi. Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

Gazze'de çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı. Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF Gazze Şeridi’ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var." Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür." ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Gazze’de ateşkes mi oldu?

Reuters'ın iki Mısırlı güvenlik yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre; ABD, İsrail ve Mısır Gazze'nin güneyinde saat 09.00'da ateşkesin başlamasında anlaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Reuters'ın Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandığına ve bölgeye insani yardım gönderileceğine yönelik iddiasını yalanladı.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: Saldırılar gece boyunca sürdü
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: Saldırılar gece boyunca sürdü

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 670 Filistinli katledildi, 9 bin 600 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.


#gazze
#filistin
#ateşkes
42 dakika önce
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