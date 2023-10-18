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Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı? - 18 Ekim Çarşamba

İsrail’in Filistin'e saldırıları 12. günde devam ediyor. Dün akşam işgalci İsrail Gazze’de bulunan El Ehli hastanesine bomba attı. Yapılan hain saldırı sonucu yüzlerce çocuk, yaşlı ve hasta hayatını kaybetti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin güncel sayısını ve hastane saldırısının bilançosunu açıkladı. Peki, Gazze’de toplamda kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı? İşte 18 Ekim Çarşamba güncel rakamlar.

16:58 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze'de son durum

Gazze'de son durum

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 12. günde devam ediyor. İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne dün akşam düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıya birçok ülke ve uluslararası kuruluştan kınama geldi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra, hem hastane saldırısının hem de 12 günde toplam hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin rakamını açıkladı. Peki, Filistin’de toplam kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı? İşte güncel sayılar.

GAZZE’DE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE YARALANDI? 18 EKİM ÇARŞAMBA

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 12. günde devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının
3 bin 478
’e, yaralananların sayısının ise
12 bin 65
’e yükseldiğini duyurdu. El Kudra enkaz altında ise 600’ü çocuk olmak üzere yaklaşık bin 300 kişinin olduğu dair ihbar aldıklarını belirtti. Hastanelerin fiilen çöküş aşamasına girdiğini aktaran El Kudra, ilerleyen saatlerde sağlık hizmeti sunulmasının zorlaşacağını ifade etti.

HASTANE SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE YARALANDI?

El Kudra ayrıca, İsrail’in dün akşam saldırı gerçekleştirdiği Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nde ise 478 kişinin yaşamını yitirdiğini, 314 kişinin yaralandığını açıkladı. El Kudra, "Yapılan katliam etnik temizlik ve Filistin varlığına tehdittir. Hastaneleri hedef alma aşamasına gelen ve Baptist Hastanesi yerleşkesinde tarif edilemez bir katliam gerçekleştirmeye cüret eden İsrail, sağlık sistemi için ciddi bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

MISIR’DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Gazze’deki hastane saldırısı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze’deki Al Ahli Hastanesi’nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 günlük yas ilan etme kararı aldı" denildi.

DSÖ: "GAZZE’DE DURUM KONTROLDEN ÇIKIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’deki durum kontrolden çıkıyor. Tıbbi yardım almak için beklediğimiz her saniye can kaybediyoruz. 4 gün boyunca DSÖ’nün malzemeleri sınırda kaldı. Hayat kurtaran malzemeleri ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyacımız var. Şiddetin durdurulmasına ihtiyacımız var" dedi.

KIZILHAÇ: "60 TONLUK YARDIM HAZIR"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden (ICRC) yapılan açıklamada ise Gazze güvenli hale geldiğinde bölgeye teslim edilmek üzere aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 60 tonluk yardımın hazır olduğu duyuruldu. Açıklamada, "İsrail’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında son dönemde yaşanan şiddet, ICRC’nin uzun yıllardır tanık olmadığı bir düzeyde" denildi.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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