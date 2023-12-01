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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu!

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu. İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

09:04 - 1/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı

İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'dan bu yana devam "insani aranın" devam edip etmeyeceği merak edilirken, İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği yalanına sarılarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başladığı ifade edildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi. İsrail ile Hamas'ın geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Haberde, geçici ateşkesin süresinin dolduğu, ancak taraflardan hiçbirinin uzatmayı duyurmadığı belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük “insani ara” verilmesi kararlaştırılmıştı.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin arından esir takası ve "insani ara", önce 2 gün daha sonra da bir gün daha uzatılmıştı.

08:10
Ordu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve İsrail topraklarına ateş açtığını söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yeniden başladığını duyurdu.
07:00
İsrail Savunma Kuvvetleri, Sderot ve çevresindeki bölgelerde sirenlerin çalmasının ardından Gazze yakınlarındaki İsrail topluluklarına bir roket atıldığını doğruladı. Ordu, roketin hava savunma birlikleri tarafından vurulduğunu açıkladı.
05:19
Filistinli tutuklu: Dış dünyayla bağlantımız yoktu

Bu gece İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar arasında yer alan El Halil'den 19 yaşındaki Raed Youssef Muhammad Idris Sarsour, kendisinin ve Ofer Hapishanesindeki diğer tutukluların tamamen tecrit edildiğini söyledi.

02:59
Hamas 8 İsrailli rehineyi, İsrail de 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı

Ateşkesin 7. gününde Hamas elindeki 8 İsrailli rehineyi daha serbest bırakırken, İsrail de 30 tutukluyu daha bıraktı. Son serbest kalan tutuklulardan 23'ünü çocuk, 7'sinin kadın olduğu açıklandı. Geçici ateşkes süresince yapılan rehine ve tutuklu takasında toplamda 80'i İsrailli 110 rehine ve 240 Filistinli tutuklu serbest kaldı.

Filistinli mahkum 'Haberlere erişimimiz yoktu ve dışarıda olup bitenlere dair hiçbir şey bilmiyorduk. İçeride durumumuz çok zordu. Elbiselerimizi aldılar ve herkese yetecek kadar yiyecek yoktu. Bir hafta boyunca duş bile alamadım' dedi.



#gazze
#israil
#ateşkes
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