3200 Phaethon adlı bir asteroit tarafından oluşturulan Geminid Meteor Yağmuru, büyük bir heyecanla bekleniyor. Saatte 60 - 120 meteorun gözlemlenebileceği doğa harikası bu olayın zirve yaptığı zaman, 13-14 Aralık gecesidir. Bu gece, meteor yağmuru genellikle en parlak ve en yoğun olur. Peki Geminid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenecek mi 2023? Geminid meteor yağmuru saat kaçta?

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENECEK?

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti. NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun bugün zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ 2023?

NASA, Geminid Meteor Yağmuru'nun 14 Aralık Perşembe gecesinde zirve yapacağını duyurdu. Türkiye'nin her yerinden 14 Aralık'ta izlenebilecekolan Geminid meteor yağmuru, hem şehir hem de kırsal alanlarda gözlemlenebilecek. Ancak, ışık kirliliğinin az olduğu kırsal alanlarda daha iyi gözlemlenebilir.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Geminid meteor yağmuru, zirve yaptığı 13-14 Aralık gecesi, gece yarısından sonra en iyi gözlem anına ulaşır. Bu saatlerde, meteor yağmuru genellikle en parlak ve en yoğun olur. Meteorları görmek için, herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Ancak, bir teleskop veya dürbün kullanmak, meteorları daha iyi gözlemleyi sağlar.

GEMİNİD NE DEMEK? GEMİNİD METEOR YAĞMURU İSMİNİ NEREDEN ALIR?

Geminid meteor yağmuru, Geminidleri oluşturan meteoroidlerin, atmosferimize girdiğinde yanması sonucu ortaya çıkan parlak izlerden oluşur. İsimlerini, gökyüzündeki Geminid radyantından (yani meteorların birbirinden geliyormuş gibi göründüğü nokta) alırlar. Bu radyant, Geminid Meteor Yağmuru'nu adlandırmak için kullanılır, ancak aslında meteorlar, Geminid radyantından herhangi bir noktadan gelebilir.

Geminid Meteor Yağmuru, diğer birçok meteor yağmuru gibi, 3200 Phaethon adlı bir asteroidin oluşturduğu toz ve parçacıkların atmosferimizle etkileşime girmesi sonucu meydana gelir. Bu parçacıklar atmosferimizde hızla yanar ve bu sırada parlak izler bırakır, bu da gökyüzünde güzel ve etkileyici bir manzara oluşturur.

Geminid Meteor Yağmuru, diğer meteor yağmurlarından farklı olarak, genellikle oldukça parlak ve renkli meteor izleri sunar. Ay ışığının olmadığı bir gece, Geminid Meteor Yağmuru'nun seyri daha etkileyici olabilir, bu nedenle bu zamanlarda gözlemlenmesi önerilir. Eğer mümkünse karanlık bir gökyüzü uzak yerlerde, şehir ışıklarından uzakta, bu gözlem deneyimini daha da iyileştirebilir.







