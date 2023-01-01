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Gençlerbirliği 17 maç sonra galibiyete ulaştı

Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Gençlerbirliği evinde Boluspor’u konuk etti. Ligin son sırasında yer alan ev sahibi ekip maçı 5-1’lik farklı skorla kazandı. Goller dakika 31’ Uğur Akdemir, 34’ Gabriel Torje, 42’ Mete Demir, 72’ Gökhan Altıparmak, 87' Safa Kınalı ve 88' Barış Alıcı’dan geldi. Gençlerbirliği bu sonuçla 17 maç sonra kazanarak puanını 10’a yükseltti. Boluspor ise play off hattında ağır bir darbe aldı. Gençlerbirliği - Boluspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:57 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlerbirliği 5-1 Boluspor

Gençlerbirliği 5-1 Boluspor

Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Gençlerbirliği ve Boluspor karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği maçı 5-1’lik farklı skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ

Gençlerbirliği - Boluspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU






#Gençlerbirliği
#Boluspor
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#maç özeti
#21. hafta
2 saat önce
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Gençlerbirliği 17 maç sonra galibiyete ulaştı
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