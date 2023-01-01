Spor Toto 1. Lig 21. hafta açılış maçında Sakaryaspor evinde Altınordu’yu konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 3’ Burak Süleyman, 5’ Emircan Gürlük ve 24’ Burak Süleyman’dan geldi. Bu sonuçlarla Sakaryaspor puanını 31’e çıkararak 9. sırada yer aldı. Altınordu ise 16 puanla 16. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Altınordu maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimizde göz atabilirsiniz.