Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Gençlerbirliği evinde Boluspor’u konuk etti. Ligin son sırasında yer alan ev sahibi ekip maçı 5-1’lik farklı skorla kazandı. Goller dakika 31’ Uğur Akdemir, 34’ Gabriel Torje, 42’ Mete Demir, 72’ Gökhan Altıparmak, 87' Safa Kınalı ve 88' Barış Alıcı’dan geldi. Gençlerbirliği bu sonuçla 17 maç sonra kazanarak puanını 10’a yükseltti. Boluspor ise play off hattında ağır bir darbe aldı. Gençlerbirliği - Boluspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
17:57 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlerbirliği 5-1 Boluspor
Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Gençlerbirliği ve Boluspor karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği maçı 5-1’lik farklı skorla kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ
Gençlerbirliği - Boluspor maç özetini izlemek için
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