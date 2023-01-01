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Sakaryaspor galibiyet serisine devam ediyor

Spor Toto 1. Lig 21. hafta açılış maçında Sakaryaspor evinde Altınordu’yu konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 3’ Burak Süleyman, 5’ Emircan Gürlük ve 24’ Burak Süleyman’dan geldi. Bu sonuçlarla Sakaryaspor puanını 31’e çıkararak 9. sırada yer aldı. Altınordu ise 16 puanla 16. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Altınordu maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimizde göz atabilirsiniz.

9:43 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sakaryaspor 2-1 Altınordu

Sakaryaspor 2-1 Altınordu

Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Sakaryaspor ve Altınordu karşı karşıya geldi. Sakaryaspor maçı 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.

SAKARYASPOR - ALTINORDU MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Altınordu maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Sakaryaspor
#Altınordu
#Spor Toto 1. Lig
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#puan durumu
41 dakika önce
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Sakaryaspor galibiyet serisine devam ediyor
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