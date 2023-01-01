Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin hem üst sıralarında hem de alt sıralarında büyük heyecanın yaşanacağı haftada birçok önemli maç bulunuyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Atakaş Hatayspor olacak. Spor Toto 1. Lig’de ise lider Eyüpspor evinde 2. sırada bulunan Yılport Samsunspor’u konuk edecek. Peki Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın maçları.