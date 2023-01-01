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Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig
Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de heyecan dorukta. Birçok önemli maçlara konuk olacağımız haftanın maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
20.01.2023 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - BITEXEN GİRESUNSPOR
21.01.2023 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
21.01.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
22.01.2023 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
22.01.2023 16:00 CORENDON ALANYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
22.01.2023 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
22.01.2023 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
23.01.2023 20:00 ARABAM.COM KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
23.01.2023 20:00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
20.01.2023 20:00 SAKARYASPOR A.Ş. - ALTINORDU
21.01.2023 13:30 ERZURUMSPOR FK - GÖZTEPE A.Ş.
21.01.2023 13:30 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - TUZLASPOR A.Ş.
21.01.2023 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - DYOREX BOLUSPOR
21.01.2023 19:00 ALTAY - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
22.01.2023 13:30 BODRUMSPOR A.Ş. - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
22.01.2023 16:00 EYÜPSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
22.01.2023 19:00 ADANASPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
23.01.2023 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR