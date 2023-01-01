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Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan dorukta
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin hem üst sıralarında hem de alt sıralarında büyük heyecanın yaşanacağı haftada birçok önemli maç bulunuyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Atakaş Hatayspor olacak. Spor Toto 1. Lig’de ise lider Eyüpspor evinde 2. sırada bulunan Yılport Samsunspor’u konuk edecek. Peki Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın maçları.
10:10 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de heyecan dorukta. Birçok önemli maçlara konuk olacağımız haftanın maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG VE 1. LİGDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?


SPOR TOTO SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜR


20.01.2023 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - BITEXEN GİRESUNSPOR


21.01.2023 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK


21.01.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR


22.01.2023 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR


22.01.2023 16:00 CORENDON ALANYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK


22.01.2023 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.


22.01.2023 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.


23.01.2023 20:00 ARABAM.COM KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ


23.01.2023 20:00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU



SPOR TOTO 1. LİG 21. HAFTA FİKSTÜR


20.01.2023 20:00 SAKARYASPOR A.Ş. - ALTINORDU


21.01.2023 13:30 ERZURUMSPOR FK - GÖZTEPE A.Ş.


21.01.2023 13:30 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - TUZLASPOR A.Ş.


21.01.2023 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - DYOREX BOLUSPOR


21.01.2023 19:00 ALTAY - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.


22.01.2023 13:30 BODRUMSPOR A.Ş. - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ


22.01.2023 16:00 EYÜPSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR


22.01.2023 19:00 ADANASPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR


23.01.2023 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR


SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, puan durumu
Süper Lig 19. hafta maç sonuçları, puan durumu

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu futbolseverlerin yakın takibinde. Süper Lig lideri Galatasaray, 19. haftada ağırladığı Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Trabzonspor, Alanyaspor yenilgisi sonrası moral aradığı maçta Başakşehir'i ilk yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. İstanbulspor deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek ligin dibinde kritik bir galibiyet aldı. Süper Lig 19. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler bir yandan da Süper Lig puan durumunu yakından takip ediyor. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 19. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.



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