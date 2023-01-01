Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Erzurumspor evinde Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip evinde 1-0 mağlup oldu. Gol dakika 44’de Yasin Öztekin’den geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 27’ye çıkararak 11. sırada yer aldı. BB Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada yer aldı. Erzurumspor - Göztepe maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.