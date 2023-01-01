Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Bandırmaspor evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-1 kazandı. Goller dakika 2’ Mayingila Nzuzi Mata, 13’ Fatih Kurucuk, 69’ Sedat Şahintürk, 71’ ve 90’ Dimitrios Manos(2)’dan geldi. Bandırmaspor bu sonuçla puanını 34’e çıkararak 4. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 19 puanla 13. sırada yer aldı. Bandırmaspor - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
16:12 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bandırmaspor 4-1 Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Bandırmaspor ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor evinde 4-1 kazandı.
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