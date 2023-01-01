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Erzurum evinde kaybetti

Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Erzurumspor evinde Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip evinde 1-0 mağlup oldu. Gol dakika 44’de Yasin Öztekin’den geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 27’ye çıkararak 11. sırada yer aldı. BB Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada yer aldı. Erzurumspor - Göztepe maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:41 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erzurumspor 0-1 Göztepe

Erzurumspor 0-1 Göztepe

Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Erzurumspor ve Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. İşte özet.

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor - Göztepe maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU



#Erzurumspor
#Göztepe
#Spor Toto 1. Lig
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#maç özeti
32 dakika önce
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