GSB alımı kadrolar
GSB personel alımı için ilk resmi açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık bünyesinde 11 bin 455 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Bak, yapılacak olan alımla ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog görev tanımları ile alım gerçekleştirilecek.
GSB PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2023
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 personel alınacağını duyurdu. Açılan kadrolar ve kontenjanlar ise şöyle:
- Destek Personeli: 4 bin 138
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 bin 622
- Büro Personeli: 3 bin 295
- Psikolog: 400
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 11.455 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Büro Personeli Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül
Psikolog Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül
Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 6 Eylül
Destek Personeli (Bakım ve Onarım) Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 6 Eylül
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
GSB personel alımı için adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.