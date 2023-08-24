GSB personel alımı için ilk resmi açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık bünyesinde 11 bin 455 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Bak, yapılacak olan alımla ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog görev tanımları ile alım gerçekleştirilecek.