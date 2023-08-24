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Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı kadro dağılımı belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı olacağı ile ilgili son dakika haberi gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını sosyal medya hesabında paylaştı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı kadro dağılımı 2023 nasıl olacak, hangi branşlarda alım yapılacak? İşte ayrıntılar...

13:45 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
GSB alımı kadrolar

GSB alımı kadrolar

GSB personel alımı için ilk resmi açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık bünyesinde 11 bin 455 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Bak, yapılacak olan alımla ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog görev tanımları ile alım gerçekleştirilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2023

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 personel alınacağını duyurdu. Açılan kadrolar ve kontenjanlar ise şöyle:

  • Destek Personeli: 4 bin 138
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 bin 622
  • Büro Personeli: 3 bin 295
  • Psikolog: 400

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 11.455 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Büro Personeli Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül

Psikolog Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 1 Eylül

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 6 Eylül

Destek Personeli (Bakım ve Onarım) Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos - 6 Eylül

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

GSB personel alımı için adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.



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