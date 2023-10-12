General Mobile GM 24 Pro özellikleri ve fiyatı
GM 24 Pro
, geniş ekrana, güçlü işlemciye ve uzun ömürlü bataryaya sahip orta sınıf bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek.
GM 24 Pro, 33W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 5000mAh bataryaya sahiptir. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne ve çift SIM tepsisine sahiptir. Telefon Android 13 üzerinde çalışıyor ve en az iki yıl boyunca yazılım güncellemeleri alması bekleniyor.
General Mobile GM 24 Pro özellikleri neler?
General Mobile GM 24 Pro özellikleri neler?
General Mobile GM 24 Pro'nun temel özelliklerinin bir özeti:
- 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran
- MediaTek Helio G99 işlemci
- 8GB RAM
- 256 GB depolama alanı
- 108MP ana sensörlü üçlü arka kamera sistemi
- 32MP özçekim kamerası
- 33W hızlı şarjlı 5000mAh pil
- Yana monte parmak izi sensörü
- Çift SIM tepsisi
- Android 13
General Mobile GM 24 Pro fiyatı ne kadar?
General Mobile GM 24 Pro fiyatı ne kadar?
General Mobile GM 24 Pro 128 GB 7.099,00 TL
General Mobile GM 24 Pro 256 GB 9.239,88 TL
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