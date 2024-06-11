Geri Kabul Anlaşması, Türkiye'den ayrılarak Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçen düzensiz göçmenlerin yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilmesini düzenleyen bir anlaşmadır.

Anlaşma, iade edilen her bir düzensiz göçmen karşılığında karşılığında Türkiye'den bir düzensiz göçmenin AB ülkelerine yerleştirilmesini öngörmüş olsa da, uygulamada anlaşmanın tam olarak işletilemediği ve AB'nin mali destek taahhütlerini yerine getirmediği yönünde eleştirilerin hedefi olmuştur. Bu bağlamda anlaşma, sıkça tartışılan ve eleştirilen bir konu haline gelmiştir.

Geri Kabul Anlaşması'nın Temel Hedefleri:

Türkiye'den yasa dışı yollarla AB'ye giriş yapan göçmenlerin geri kabulü

AB'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Türk vatandaşlarının geri kabulü

Düzensiz göçle mücadelede iş birliğinin ve koordinasyonun sağlanması

Yasa dışı göçün önlenmesi için caydırıcı önlemlerin alınması

Üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’ye geri kabulü nasıl uygulanacaktır?

Geri Kabul Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşları bakımından yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye üzerinden geçerek AB ülkelerine giden düzensiz göçmenlerin ülkemizden AB üyesi ülkeye geçtiğinin Anlaşma’da belirlenen yöntemlerle belgelenmesi ve bunların Türkiye tarafından değerlendirilip kabul edilmesi durumunda Türkiye’ye iade edilmeleri söz konusu olacaktır. Türkiye’nin AB’nin geri kabul başvurusunu kabul etmemesi durumunda, ilgili kişinin Türkiye’ye iadesi gerçekleşmeyecektir.

Öte yandan, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 7. maddesi uyarınca akit taraflar, Anlaşma kapsamında oluşturulacak Ortak Geri Kabul Komitesi’nin yapacağı düzenleme çerçevesinde geri kabul kapsamında iade edilecek bir kişinin doğrudan menşe ülkesine dönüşünü sağlamak için her türlü çabayı sarf edecektir. Bu hükmün istisnasını sınır bölgesinde yakalananlar oluşturmaktadır. Sınır bölgesinde yakalananlar için “çabuklaştırılmış yöntem” uygulanarak, 3 gün içerisinde yakalayan taraf geri kabul başvurusunda bulunulabilecektir. Çabuklaştırılmış yöntemin uygulanmadığı durumlarda, AB’nin Geri Kabul Anlaşması akdettiği üçüncü ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye değil, doğrudan kendi ülkelerine iade edilecektir.

AB ülkelerindeki vatandaşlarımızın durumu ne olacaktır?

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, AB ülkelerinde yasal olarak bulunan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Bir başka ifadeyle, Geri Kabul Anlaşması AB ülkelerinde yasal olarak ikamet eden veya çalışan vatandaşlarımızı ilgilendirmemektedir.

Anlaşma, sadece AB ülkelerinde düzensiz göçmen konumundaki vatandaşlarımız bakımından geçerli olacaktır. Esasen, Anayasamızın 23. maddesi vatandaşlarımızın yurda girme hakkından yoksun bırakılamayacağı hükmünü amirdir. Bir başka ifadeyle, Geri Kabul Anlaşması’ndan önce olduğu gibi, Geri Kabul Anlaşması uygulanmaya başladıktan sonra da, AB ülkelerine yasadışı yollarla giriş yapmış veya AB ülkelerinde ikamet ederken herhangi bir sebeple düzensiz göçmen durumuna düşen vatandaşlarımızın Türkiye’ye iadeleri mümkün olacaktır.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, bu durumdaki bir Türk vatandaşı konuyu yargıya taşımışsa, AB’nin bu vatandaşımızı yargı süreci tamamlanmadan önce iade edemeyeceğine ilişkin bir kaydın vize diyaloğuna temel teşkil edecek Meşruhatlı Yol Haritası’na dercedilmiş olmasıdır.







