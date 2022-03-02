Özgün Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi?
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Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi?

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan kriz sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu." açıklamasında bulunmuştu. Bu ifadelerden sonra Ukrayna'nın NATO üyesi olup, olamadığı merak konusu oldu.Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi? detaylar haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi?
​Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bir haftadır hız kesmeden devam ediyor. Bu gerilimli süreçte NATO Genel sekteri 'Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymalıyız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu' açıklamasını yaptıktan sonra Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki,

Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi?

Ukrayna NATO üyesi mi?

Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.

Hangi ülkeler NATO'ya üye?

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952

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