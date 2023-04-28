Kahramanmaraş seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlandı. Bu haberimizde Kahramanmaraş seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kahramanmaraş milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kahramanmaraş’da hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.