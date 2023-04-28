Giresun seçim sonuçları
Giresun seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Giresun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Giresun ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Pari, 1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) aitti. Bu seçime katılım %86,70 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Giresun seçim sonuçlar ına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NAZIM ELMAS
2 ALİ TEMÜR
3 TOLGA ERENER
4 BERRİN AYDIN
CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ
2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3 FİKRİ BİLGE
4 HAKAN ADANI
İYİ PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÜNZİLE YÜKSEL
2 HAKAN BEKTAŞ
3 KAYA YILDIZ YÜKSEK
4 MUSTAFA DİZDAR
MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ERTUĞRUL GAZİ KONA
2 FATİH MEŞE
3 HAMİ PEKDEMİR
4 SALİH TÜRK
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 RAMAZAN DOĞRU
2 BEKİR YILMAZ
3 SANEM DENİZ KURAL
4 BÜLENT UZUN
TİP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR
2 ÖMÜR HAKYEMEZ
3 FIRAT KURTAL
4 NESLİHAN ÖZAL
MEMLEKET PARTİSİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 VEHBİ GÜVEN
2 YUNİS TÜRK
3 ERKAN ŞENEL
4 HİRA TUNAHAN
2023 seçimleri Giresun seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Giresun cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Giresun milletvekilleri burada yer alacaktır.
Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Giresun seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,4’ünü alırken, Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 25,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,4’sünü, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
Giresun milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Giresun oy oranı % 64,5 olurken, AK Parti 3 çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 33,4’ünü alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
Giresun’da hangi parti ne kadar oy aldı? Giresun’da hangi parti kazandı?
AK Parti % 53,6
CHP % 17,8
İYİ Parti % 14,4
MHP % 10,9
HDP % 1,5
Giresun yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Giresun Belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oyların % 48,84’ünü alırken, CHP adayı Kerim Aksu ise oyların % 48,39’unu aldı.
Giresun İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 45,86
CHP % 23,10
MHP % 19,20
İYİ Parti % 7,95
SP % 2,18
GİRESUN’UN İLÇELERİ NELER?
Giresun ilçeleri seçim sonuçları şu şekilde:
GİRESUN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
450 bini aşkın nüfusa sahip Giresun nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Giresun’dan tam 4 milletvekili çıkacak.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1