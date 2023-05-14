Giresun seçim sonuçları
AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NAZIM ELMAS
2 ALİ TEMÜR
3 TOLGA ERENER
4 BERRİN AYDIN
CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ
2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3 FİKRİ BİLGE
4 HAKAN ADANI
İYİ PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÜNZİLE YÜKSEL
2 HAKAN BEKTAŞ
3 KAYA YILDIZ YÜKSEK
4 MUSTAFA DİZDAR
MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ERTUĞRUL GAZİ KONA
2 FATİH MEŞE
3 HAMİ PEKDEMİR
4 SALİH TÜRK
MEMLEKET PARTİSİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 VEHBİ GÜVEN
2 YUNİS TÜRK
3 ERKAN ŞENEL
4 HİRA TUNAHAN
Giresun kaç milletvekili çıkaracak?
450 bini aşkın nüfusa sahip Giresun nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Giresun’dan tam 4 milletvekili çıkacak.
2028 Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Giresun seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,4’ünü alırken, Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 25,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,4’sünü, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
2018 Giresun milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Giresun oy oranı % 64,5 olurken, AK Parti 3 çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 33,4’ünü alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Giresun'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 53,6
- CHP % 17,8
- İYİ Parti % 14,4
- MHP % 10,9
- HDP % 1,5
2019 Giresun yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Giresun Belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oyların % 48,84’ünü alırken, CHP adayı Kerim Aksu ise oyların % 48,39’unu aldı.
209 Giresun İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 45,86
CHP % 23,10
MHP % 19,20
İYİ Parti % 7,95
SP % 2,18
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1