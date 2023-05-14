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Giresun seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Giresun seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Giresun'da 349.169 seçmen 1.342 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Giresun 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçiminde Giresun'da kim kazandı, birinci oldu? Seçimde Giresun'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Giresun milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Giresun seçim sonuçlarına göre Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele, Şebinkarahisar, Keşap, Dereli, Yağlıdere, Piraziz Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

20:15 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Giresun seçim sonuçları

Giresun seçim sonuçları

Giresun seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
sonuçları dahilinde açıklandı. Giresun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli
Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Giresun seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Giresun'da 3 milletvekili AK Parti, 1 milletvekili ise CHP kazanmıştı. 2023 milletvekili seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonuçları sorgulanıyor. İşte Seçim 2023 Giresun
ve Millet Oy Oranları ile Giresun'da Kim Kazandı? Hangi İttifak Kazandı? sorularını cevabı.

AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 NAZIM ELMAS

2 ALİ TEMÜR

3 TOLGA ERENER

4 BERRİN AYDIN

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ

2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR

3 FİKRİ BİLGE

4 HAKAN ADANI

İYİ PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÜNZİLE YÜKSEL

2 HAKAN BEKTAŞ

3 KAYA YILDIZ YÜKSEK

4 MUSTAFA DİZDAR

MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ERTUĞRUL GAZİ KONA

2 FATİH MEŞE

3 HAMİ PEKDEMİR

4 SALİH TÜRK

MEMLEKET PARTİSİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 VEHBİ GÜVEN

2 YUNİS TÜRK

3 ERKAN ŞENEL

4 HİRA TUNAHAN

Giresun kaç milletvekili çıkaracak?

450 bini aşkın nüfusa sahip Giresun nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Giresun’dan tam 4 milletvekili çıkacak.

2028 Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Giresun seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,4’ünü alırken, Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 25,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,4’sünü, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Giresun milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Giresun oy oranı % 64,5 olurken, AK Parti 3 çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 33,4’ünü alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Giresun'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 53,6
  2. CHP % 17,8
  3. İYİ Parti % 14,4
  4. MHP % 10,9
  5. HDP % 1,5

2019 Giresun yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Giresun Belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oyların % 48,84’ünü alırken, CHP adayı Kerim Aksu ise oyların % 48,39’unu aldı.

209 Giresun İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 45,86

CHP % 23,10

MHP % 19,20

İYİ Parti % 7,95

SP % 2,18

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları
Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

Trabzon seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonlular 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 2023 seçimleri için Trabzon’da 611.823 seçmen 2.156 sandıkta oy kullanıldı. YSK verilerine göre Trabzon 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Trabzon'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Trabzon milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Trabzon seçim sonuçlarına göre Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Sürmene, Dernekpazarı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Erzurum 2023 seçim sonuçları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, Erzurum seçim sonuçları ne oldu? Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Karayazı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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CHP ne kadar oy aldı, kaç milletvekili çıkardı?