Gönül Dağı 43. Bölüm Fragmanı: Sen, deniz gözlü oğlunu unutsan da olur...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 43. bölümü 11 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 43. bölümünün fragmanı yayılandı.

Yayınlanan fragmanda, Asuman görücülere 'tamam' derken, Veysel'in ise evi terk ettiği görüldü. Veysel ve Cemile'min evden ayrılması Döndü'yü gözyaşlarına boğdu.





Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 42. Bölüm Full izle