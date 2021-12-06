Özgün Gönül Dağı 43 Bölüm Fragmanı Sen, deniz gözlü oğlunu unutsan da olur
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Gönül Dağı 43. Bölüm Fragmanı: Sen, deniz gözlü oğlunu unutsan da olur...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın fragmanı yayınlandı. 11 Aralık Cumartesi günü Gönül Dağı'nın 43. bölümü yayınlanacak. Peki Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak. Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 43. bölüm fragmanı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 43. Bölüm Fragmanı: Sen, deniz gözlü oğlunu unutsan da olur...
Gönül Dağı 43. Bölümden

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 43. bölümü 11 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 43. bölümünün fragmanı yayılandı.

Yayınlanan fragmanda, Asuman görücülere 'tamam' derken, Veysel'in ise evi terk ettiği görüldü. Veysel ve Cemile'min evden ayrılması Döndü'yü gözyaşlarına boğdu.


Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

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