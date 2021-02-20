Gönül Dağı’nın Dolmuşçu Sefer’i sesiyle mest etti... Ferdi Sancar’ın Lokman Hekim performansı kulakların pasını sildi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 20 Şubat 2021 akşamı ekranlara geldi. İzleyicinin büyük beyenisini toplayan dizide bir de ses performansı sergilendi. Dizinin dolmuşçu Sefer karakteri (Ferdi Sancar) Lokman Hekim türküsü söyledi.

Söylediği türküyle yürekleri dağlayan Sefer sesiyle de adeta mest etti. Dizide yer alan sahneye göre, türkü söylemesi için gelen teklifleri kıramayan Sefer (Ferdi Sancar), Lokman Hekim türküsünü seslendirerek deyim yerindeyse kulaklarımızın pasını sildi. Sefer’in bu performansı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.

İşte Ferdi Sancar'ın Gönül Dağı dizisinde sergilediği Lokman Hekim performansı:

FERDİ SANCAR (DOLMUŞÇU SEFER) BİYOGRAFİ

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Peki, böyle bir sese sahip olmasıyla şaşırtan Ferdi Sancar kimdir? Performansıyla bizleri hüzünlendiren Ferdi Sancar yaşı kaç, nereli? İşte detaylar...

Ferdi Sancar, 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ferdi Sancar’ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu’nda “Evde Üç Başına” isimli oyunla oldu. Sancar, beyazperdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar, Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.

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Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı “İbret” adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye’yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askeri birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi. Askerlik dönüşü, bir süre prodüksiyon ekibinde çalışan Ferdi Sancar, 2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı ve o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü’nü kazandı

Şu sıralar Kanal D televizyonunda yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinde, çapkın bir emlakçı olan Şahin karakterini canlandıran 38 yaşındaki Ferdi Sancar, 1.76 metre boyunda ve 75 kilodur.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

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