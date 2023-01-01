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Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Göztepe evinde Bandırmaspor’u konuk ediyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen ve 8 puanla 6. sırada yer alan Bandırmaspor zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmaya çalışacak. Bandırmaspor ile oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alan Göztepe ligde 4 puanla 12. sırada yer alıyor. Bu maçla bir çıkış yakalamak isteyen İzmir temsilcisi mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:37 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Peki, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig 5. haftası Göztepe - Bandırmaspor maçı bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma
TRT AVAZ
ve
beIN SPORT MAX 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR CANLI SKOR

GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GÖZTEPE

1 Mateusz Lis

19 Yunus Emre Gedik

24 Lasse Nielsen

4 Taha Altıkardeş

50 Ümit Akdağ

77 Ogün Bayrak

6 Celil Yüksel

7 Aliou Traore

30 Yalçın Kayan

45 Billel Messaoudi

18 Mame Biram Diouf

BANDIRMASPOR

1 Ioannis Gelios

53 Mücahit Albayrak

57 Taha Batuhan Yayıkcı

5 Emirhan Aydoğan

6 Remi Mulumba

8 Mustafa Saymak

9 Metehan Mimaroğlu

19 Rahmetullah Berişbek

35 Sergen Piçinciol

2 Moussa Djitte

17 Florian Marc Jozefzoon



#Göztepe
#Bandırmaspor
#Trendyol Süper Lig
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