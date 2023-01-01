Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Göztepe, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Peki, Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GÖZTEPE - BANDIRMASPOR CANLI SKOR
GÖZTEPE - BANDIRMASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GÖZTEPE
1 Mateusz Lis
19 Yunus Emre Gedik
24 Lasse Nielsen
4 Taha Altıkardeş
50 Ümit Akdağ
77 Ogün Bayrak
6 Celil Yüksel
7 Aliou Traore
30 Yalçın Kayan
45 Billel Messaoudi
18 Mame Biram Diouf
BANDIRMASPOR
1 Ioannis Gelios
53 Mücahit Albayrak
57 Taha Batuhan Yayıkcı
5 Emirhan Aydoğan
6 Remi Mulumba
8 Mustafa Saymak
9 Metehan Mimaroğlu
19 Rahmetullah Berişbek
35 Sergen Piçinciol
2 Moussa Djitte
17 Florian Marc Jozefzoon