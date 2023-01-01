Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Tuzlaspor evinde Adanaspor’u konuk ediyor. 7. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Tuzlaspor 3 galibiyet elde etti. Adanaspor 1 galibiyet alırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Tuzlaspor henüz puanla tanışamadı ve bu maçla bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.