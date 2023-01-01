Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Adanaspor’u ağırlıyor. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek. Peki, Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
TUZLASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig 5. haftası Tuzlaspor - Adanaspor maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT AVAZ ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TUZLASPOR - ADANASPOR CANLI SKOR
TUZLASPOR - ADANASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TUZLASPOR
1 Murat Hocaoğlu
3 Philip Awuku
33 Gökhan Akkan
42 Mehmet Coşkun
6 Mehmet Taş
9 Segun James Adeniyi
12 Mahamadou Ba
22 Mehmet Zahit Çınar
77 Sadık Baş
7 Mayingila Nzuzi Mata
14 Joseph Guede Gnadou
ADANASPOR
13 Arda Akbulut
3 Hüseyin Öztürk
22 Fatih Kurucuk
23 Evren Korkmaz
77 Ferhat Katipoğlu
7 Metehan Altunbaş
8 Harun Alpsoy
11 Eric Mbu Ayuk
27 Joseph Champness
10 Samuel Tetteh
42 Abdoulaye Dabo