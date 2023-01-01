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Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Tuzlaspor evinde Adanaspor’u konuk ediyor. 7. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Tuzlaspor 3 galibiyet elde etti. Adanaspor 1 galibiyet alırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Tuzlaspor henüz puanla tanışamadı ve bu maçla bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

13:51 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Adanaspor’u ağırlıyor. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek. Peki, Tuzlaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

TUZLASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig 5. haftası Tuzlaspor - Adanaspor maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT AVAZ ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TUZLASPOR - ADANASPOR CANLI SKOR

TUZLASPOR - ADANASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TUZLASPOR

1 Murat Hocaoğlu

3 Philip Awuku

33 Gökhan Akkan

42 Mehmet Coşkun

6 Mehmet Taş

9 Segun James Adeniyi

12 Mahamadou Ba

22 Mehmet Zahit Çınar

77 Sadık Baş

7 Mayingila Nzuzi Mata

14 Joseph Guede Gnadou

ADANASPOR

13 Arda Akbulut

3 Hüseyin Öztürk

22 Fatih Kurucuk

23 Evren Korkmaz

77 Ferhat Katipoğlu

7 Metehan Altunbaş

8 Harun Alpsoy

11 Eric Mbu Ayuk

27 Joseph Champness

10 Samuel Tetteh

42 Abdoulaye Dabo

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Tuzlaspor
#Adanaspor
#Trendyol 1. Lig
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Göztepe - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?