|
Özgün

Gram altın kaç TL oldu? Ons altın ne kadar?

‘Gram altın kaç TL oldu?, Altın yükselecek mi, düşecek mi?’ soruları yeni rekor kıran gram altın fiyatı sonrasında vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer aldı. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1.713 liradan tamamlamıştı. Yeni günde gram altın rekor tazeledi. Peki gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Ons altın ne kadar, kaç dolar? Altında beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? İşte 19 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları.

11:26 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altında yükselecek mi, düşecek mi?

Altında yükselecek mi, düşecek mi?

Altının gram fiyatı, yatırım yapan ve altın alıp satmak isteyen birçok vatandaş tarafından güncel olarak araştırılıyor. Altının yeni güne rekorla başlamasının ardından birçok vatandaş ‘Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselmeye devam edecek mi?’ sorularını yöneltiyor. İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.360 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

Dün yüzde 1,2 artışla 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE, DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.




#gram altın
#çeyrek altın
#tam altın
#altın fiyatları
#ons altın
#dolar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memura kira yardımı olacak mı?