Altının gram fiyatı, yatırım yapan ve altın alıp satmak isteyen birçok vatandaş tarafından güncel olarak araştırılıyor. Altının yeni güne rekorla başlamasının ardından birçok vatandaş ‘Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselmeye devam edecek mi?’ sorularını yöneltiyor. İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.360 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

Dün yüzde 1,2 artışla 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE, DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.











