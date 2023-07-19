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Dolar ne kadar oldu, kaç TL? - 19 Temmuz Çarşamba güncel dolar fiyatı

‘Dolar kaç TL oldu?’ sorusu yeni gelen dolar rekoruyla birlikte vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer aldı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 26,9237'den tamamlamıştı. Dolar yeni günde yükseliş eğilimini tekrar gösterdi. Peki dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolarda beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? İşte 19 Temmuz Çarşamba güncel dolar fiyatı.

11:38 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

‘1 Dolar kaç TL oldu?’ sorusu gündemde merak edilen sorular arasında bulunuyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, dün 1,1277 ile 25 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1230'da bulunuyor. İşte güncel dolar fiyatı.

DOLAR NE KADAR OLDU, KAÇ TL? 19 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 30,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,1 değer kaybıyla 34,8780'den satılıyor.

DOLARDA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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