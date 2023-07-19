Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

‘Gram altın kaç TL oldu?, Altın yükselecek mi, düşecek mi?’ soruları yeni rekor kıran gram altın fiyatı sonrasında vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer aldı. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1.713 liradan tamamlamıştı. Yeni günde gram altın rekor tazeledi. Peki gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Ons altın ne kadar, kaç dolar? Altında beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? İşte 19 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları.