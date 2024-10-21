Yeşil Kart başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyen kişiler için önemli bir fırsattır. ABD Green Card başvuruları genellikle her yılın Ekim ve Kasım ayları arasında yapılan bir çekiliş sistemiyle gerçekleştirilir. Bu çekilişe katılmak için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Green Card başvuru tarihleri her yıl Ekim ve Kasım ayları arasında belirli bir dönemde açılır. Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında alındı. Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı. ABD Green Card başvuruları da bu tarihler arasında online olarak alınır. Green Card başvuru şartları arasında genellikle lise diploması veya eşdeğeri bir eğitim, belirli bir iş deneyimi ve çekilişe katılabilecek ülkelerden birinden gelme gibi kriterler bulunur. Ancak bu şartlar yıllara göre değişiklik gösterebilir.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı olarak oturma ve çalışma hakkı tanıyan bir belgedir. Resmi adıyla "Permanent Resident Card", yani "Daimi Oturum Kartı" olarak bilinir. Green Card sahipleri, ABD vatandaşı olmadan ülkede süresiz yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip olurlar. Aynı zamanda, belirli bir süre sonunda ABD vatandaşlığına başvurma hakkı kazanabilirler.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card Çekilişi (Diversity Visa Lottery): ABD hükümeti her yıl, Diversity Visa Lottery adı verilen bir çekiliş düzenler. Bu çekiliş, ABD'de az nüfusu olan ülkelerin vatandaşlarına Green Card kazanma fırsatı sunar. Katılım şartları arasında en az lise mezunu olmak veya belirli iş tecrübelerine sahip olmak yer alır. Başvuru süreci genellikle her yılın Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilir ve ücretsizdir.

Aile Bağlantıları: Green Card, ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi birinin yakın akrabası olanlara da verilebilir. Örneğin, ABD vatandaşı bir kişinin eşi, çocuğu veya kardeşi, Green Card başvurusu yapma hakkına sahiptir.

Çalışma Yoluyla: ABD’de çalışmak üzere geçerli bir iş teklifi alan kişiler de işverenleri aracılığıyla Green Card başvurusu yapabilirler. Bu süreç, genellikle işverenin sponsorluğu ile yürütülür ve ABD Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir.

Mülteci ve Sığınmacı Statüsü: ABD’ye mülteci veya sığınmacı olarak kabul edilen kişiler, belirli bir süre sonra Green Card başvurusunda bulunabilirler.

Yatırım Yoluyla: EB-5 vizesi olarak bilinen yatırımcı vizesi, ABD'ye büyük çapta yatırım yapan kişilere Green Card alma hakkı tanır. Belirlenen miktarda yatırım yapan kişiler bu yol ile kalıcı oturum izni kazanabilirler.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

ABD Dışişleri Bakanlığının çekilişle Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı sağladığı green card başvuru şartlarını sıraladık.

1) En az lise mezunu olmak,

2) Türkiye dâhil ABD'ye az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak,

3) En az 18 yaşında olmak,

4) Pasaport sahibi olmak (2022 yılından itibaren başvuru anında pasaport şartı kaldırılmıştır.)



