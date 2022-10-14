Özgün Grizu patlamasına ne sebep olur?
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Grizu patlamasına ne sebep olur?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, toplamda 49 işçinin mahsur kaldığını, 8 işçinin de kendi imkanlarıyla kurtulduğunu açıkladı. Acı olay sonrası Grizu patlaması nedir, Grizu patlaması ne demek? sorusu yeniden gündeme geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Grizu patlaması ne demek? Grizu patlaması neden olur, nasıl olur?
Grizu patlaması ne demek?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

Grizu patlaması ne demek?

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. Soma faciasında da gerçekleşmiştir.

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