Grizu patlamasına ne sebep olur?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

Grizu patlaması ne demek?

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. Soma faciasında da gerçekleşmiştir.

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