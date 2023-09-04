Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açıklanan personel alımının; 3295 Büro Personeli, 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) ve 400 Psikolog gibi branşlara yapılacağı öğrenildi. İşte GSB personel alımı sonuç tarihi...

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI 2023

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos’ta başladı ve bugün (1 Eylül) tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme işlemleri başladı. Ancak henüz GSB personel alımı sonuçları duyurulmadı. Sonuçların Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

GSB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir

Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de asgari puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

GSB PERSONEL ALIMI TARİHLERİ 2023

GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında;

Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos (00.00) - 1 Eylül (17.00) tarihleri arasında yapıldı.

Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos (00.00) - 6 Eylül (17.00) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştiriyor.

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kapsamında, merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar şu şekilde dağılmıştır:

4 bin 138 destek personeli,

3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

3 bin 295 büro personeli,

400 psikolog.







