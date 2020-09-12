Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İktidara yakın şirketlere el koyacağız CHPli Selik Sayek Böke özel sektöre tehditler savurdu
POLİTİKA

​ İktidara yakın şirketlere el koyacağız: CHP'li Selik Sayek Böke özel sektöre tehditler savurdu

İktidara yakın şirketlere el koyacağız: CHP'li Selik Sayek Böke özel sektöre tehditler savurdu

CHP, ‘iktidara yakın’ diye fişlediği işadamlarına yönelik tehditlerine bir yenisini ekledi. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacaklarını iddia etti. Böke, “Müzakere filan yapmayacağız. Ne müzakeresi. Buraya yazacağız: ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz, devam edeceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Selik Sayek Böke
CHP'li Selik Sayek Böke

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV’de Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk oldu. CHP’nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP’li Böke, Fatih Ertürk’ün “Bunu nasıl yapacaksınız” sorusuna, “Özel sektör dediğiniz Türkiye’deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz ve devam edeceğiz”dedi.

CHP'li Selin Sayek Böke iktidar olmaları halinde bazı şirketlere el koyacaklarını açıkladı
OYNAT 01:30
CHP'li Selin Sayek Böke iktidar olmaları halinde bazı şirketlere el koyacaklarını açıkladı
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı şirketlere el konulacaklarını belirtti. Halk TV'den Fatih Ertürk'ün 'Bunu nasıl yapacaksınız' sorusuna Böke şu cevabı verdi, 'Özel sektör dediğiniz Türkiye'deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz'.

İYİ NİYETLİ ANLAŞMA YOK

Hayata geçirilen mega projelerin kamu-özel işbirliğiyle hayata geçirildiğini ifade eden Böke, “Projelerin yükü ticari sır adı altında halktan ve halkın temsilcilerinden gizlenmiş vaziyette” iddiasında bulundu. Böke, bu şirketlerin kamulaştırma işlemlerinin de iyi niyetli yapılmayacağını aktardı.

5 ŞİRKET HEDEFTE

“Vatandaşın emek emek alın teriyle biriktirmiş olduğu vergileri, bu aile şirketi mekanizmasıyla paylaşmayı, gönülden ortak olmuş olan 5 tane müteahhitlik şirketinden bahsediyorum” diyen Böke, “Bunlar rantçı, yandaş hatta bir adım daha öteye gidelim talancı bir zihniyetin temsilcileri. Dolayısıyla bu kamulaştırma faaliyeti dediğimiz şey bir siyasi iradeden geçiyor. Nasıl ki, kamu-özel işbirliği adı altında rantçı yandaş şirketlerle halkın kaynaklarını paylaşmış olmak bir siyasi iradeyse karşımızda duran, onu da hiçbirimize sormadan yapmışsa, biz de benzer şekilde yapacağız. Elbette hukuk çerçevesinde yapacağız ama bir siyasi iradeyle yapacağız” diyerek tehditler savurdu.

CHP BİLDİĞİNİZ GİBİ

  • Bir dönem CHP’nin Genel Sekreteri görevini yürüten Gürsel Tekin, FETÖ ile mücadele kapsamında haberler yapan gazeteleri tehdit etmişti. CHP’li Tekin sırf FETÖ ile mücadele ettiği için gazeteleri, “8-9 Haziran’da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır” sözleriyle tehdit etmişti.

CHP'li Selin Sayek Böke: Doğal gazın halka faydası yok, hatta faturaları yükseltir
OYNAT 01:56
CHP'li Selin Sayek Böke: Doğal gazın halka faydası yok, hatta faturaları yükseltir
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Türkiye'nin doğal gaz bulduğu iddialarını değerlendirdi. Böke, 'Varsa o kaynak, 'Türkiye'ye kalkınma getirir mi' sorusunun cevabı hayır. Hatta yapılacak yatırımlar nedeniyle fatura daha da artacak' diye konuştu.
Abone Ol Google News
Bırakın ölsünler!

Bırakın ölsünler!

​CHP'li Özcan'dan kan donduran koronavirüs sözleri.
40 yıl geride kaldı

40 yıl geride kaldı

​12 Eylül 1980 darbesine ait tarihi fotoğrafları sizler için derledik.
Midillidemülteci dramı

Midilli'de
mülteci dramı

Mezarlıklarda kurdukları kamplarda yaşamaya çalışıyorlar.
Bize<br>gücünüz yetmez

Bize
gücünüz yetmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözlerine tokat gibi yanıt.
Bu hikayeyi<br>birlikte yazacağız

Bu hikayeyi
birlikte yazacağız

​İbrahim Kalın'ın sözleri derin bir entelektüel tartışmaya dönüştü.
İktidara yakın<br>şirketlere el koyacağız

İktidara yakın
şirketlere el koyacağız

​CHP'li Selik Sayek Böke özel sektöre tehditler savurdu.
Yassıada'dan<br>tarihi mesajlar

Yassıada'dan
tarihi mesajlar

Erdoğan bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuşacak.
Bir buçuk yıl yattım<br>sonra pardon dediler

Bir buçuk yıl yattım
sonra pardon dediler

​12 Eylül mağdurlarından Yüksel Avşar o gece yaşadıklarını anlattı.
İtirafçı<br>olmayın baskısı

İtirafçı
olmayın baskısı

​FETÖ'cüler itirafçı olmakta ısrarcı olanları deşifre etmekle tehdit etti.
Bazı iller <br>kırmızıya boyandı

Bazı iller
kırmızıya boyandı

​Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası.
Böyle hakem mi olur?

Böyle hakem mi olur?

​Çaykur Rizespor Başkanı maç sonrası çılgına döndü.
Fenerbahçe 3 puanla başladı

Fenerbahçe 3 puanla başladı

​Sarı lacivertliler geriye düştükleri maçta 3 puanı aldı.
Filistin'den sert tepki

Filistin'den sert tepki

Bir başka bıçak darbesi.
Salgına <br>yeni tedbirler

Salgına
yeni tedbirler

​İstanbul'da konser ile yat ve teknelerdeki düğünler yasaklandı.
İstanbul'da didik didik arama

İstanbul'da didik didik arama

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
Trump'ın <br>tek mesaisi İsrail

Trump'ın
tek mesaisi İsrail

Filistin'e bir ihanet de Bahreyn'den.
Sussunlar yeter

Sussunlar yeter

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için gerekli formülü açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.