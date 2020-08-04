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Gündem İnce yılbaşında partisini kuruyor İşte merak edilen detaylar
POLİTİKA

​​ Muharrem İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar

İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. İnce'nin partisiyle ilgili detaylar ise merak konusu. Şimdiye dek iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan İnce, ilk kez açıklamalarda bulundu. Muhalefetten memnun olmadığı ve yılbaşında yeni yüzlere parti kuracağını belirten İnce, "Partimizin cumhurbaşkanı adayıyım, son kurultayda beni tuvaletin önüne atmışlar" ifadelerini kullandı. İşte kulisleri karıştıran yeni parti hakkında tüm detaylar...

Haber Merkezi Diğer
CHP'li Muharrem İnce
CHP'li Muharrem İnce

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri gündeme gelmiş, parti karışmıştı. İnce söylentilerle ilgili “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” açıklamasında bulunarak bu iddiaları yalanlamamıştı. Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası merak edilenleri Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü “Muharrem İnce neler söyledi?” başlıklı yazısında kaleme aldı.

Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İnce'yi ti'ye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak
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Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İnce'yi ti'ye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak

"Kılıçdaroğlu gibi ittifak yapmayacağım"

Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan, telefonlarına bile cevap vermeyen İnce'nin yakın çevresinden bir siyasetçiye güçlükle ulaşan Öztürk ilginç bilgileri okuyucuyla paylaştı. CHP'den ayrılıp yılbaşında yeni yüzlerle yeni bir parti kurma hazırlığında olan İnce'nin şunları söylediği öne sürüldü: "Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyet'in kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da, muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. ‘Dostlarla, ittifaklarla' değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, ‘Dostlarla birlikte iktidara geleceğini' söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçlardoğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına, partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyor"

Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım
GÜNDEM
Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım

Kürtler bu seçimi bize hediye etti

Yerel seçimlerdeki başarının ne Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısı olmadığını belirten İnce, "Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti. Ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler." ifadelerini kullandılar.

Yeni Şafak Yazarı Orakoğlu'ndan flaş kulis: "Muharrem İnce parti kuruyor"
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Yeni Şafak Yazarı Orakoğlu'ndan flaş kulis: "Muharrem İnce parti kuruyor"

Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek
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Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek

"İftiraların ardı arkası kesilmiyor"

Parti içindeki iftiralar nedeniyle CHP'den soğuduğunu vurgulayan İnce şöyle devam etti: "CHP'ye Evet, hakkımdaki iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Hakkımdaki dedikoduların kaynağı da genel merkez. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı günün gecesi ‘Kaçırıldı', ‘Sarhoştu' aklınıza ne geliyorsa yaydılar. Hele birisi var ki onu Kemal Bey'le ben biliyorum. Ama o kişiyi milletvekili adayı göstermedi. Yani, beni sürekli olarak partimden soğuttular."

'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
OYNAT 02:17
'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.

"Beni tuvalet önünde oturttular"

CHP'nin CHP olmaktan çıktığını dile getiren İnce, "Beni üzen bazı söylentilerin ve bazı uygulamaların kaynağının CHP Genel Merkezi olduğunu biliyorum. Son kurultayda CHP'nin Yalova delegelerinin yanına oturtuldum. Bunun için rahatsız değilim ama niçin belediye başkanları delegelerinin yanında oturtulmadı.

"Kimseye saygısızlık yapmadım"

Belediye başkanları da kendi illerinin delegesinin yanında değil, başka yerde oturtulmuş. Oysa, CHP geleneğinde belediye başkanları il delegelerinin olduğu yerde otururdu. Ahmet İsvan da, Murat Karayalçın da, Nurettin Sözen de öyle oturmuştu. Partimizin Cumhurbaşkanı adayıyım, beni tuvaletin önüne atmışlar. Yine sesimi çıkarmadım. Böyle bir şey olabilir mi? Buna rağmen Genel Başkan Kemal Kılıçdroğlu'na saygısızlık yapmadım ve konuşmasını da sonuna kadar dinledim. Genel başkan salondan çıkınca ben de çıktım.

  • Herkesin merak ettiği gerekli açıklamaları parti kadrosunu kurduktan sonra yapacağını söyleyen ince şunları söyledi: "Partimizde alanında uzman isimler bulunacak ve onların varlığı da herkesi heyecanlandıracak. Muharrem İnce'nin CHP'den kopması durumunda, kuşkusuz onunla birlikte CHP'den kopacak olanlar da çıkacaktır."

" Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi bile eleştiriyor"

Kılıçdaroğlu'nun sert eleştirilerle karşılaştığını söyleyen İnce, "Partisini iktidara taşımak için büyük çaba gösteren, zaman zaman sert eleştirilerle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun, bir CHP'linin bile başka yere gitmesine izin vermeyecek açılımlarına da ihtiyaç var. Gün, CHP açısından ayrışma değil, birlik, dayanışmayla iktidar yoludur." şeklinde konuştu.

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
OYNAT 00:00
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.


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