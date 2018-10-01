01 Ekim 2018 Pazartesi gün sonu haberleri

01 Ekim 2018 Pazatesi gününün öne çıkan haberlerini derledik:

Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı terörden temizleyeceğiz

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İki defa Gazi unvanı ile şereflenen Meclisimizde hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.

Milletimiz, 16 Nisan'da ve 24 Haziran'da önemli değişikliklere şahit oldu. Bu çapta bir dönüşümü pek çok halk ancak çok büyük bedeller ödeyerek gerçekleştirebilmiştir. Biz bunu demokratik kurallar içinde barış içerisinde gerçekleştirmeyi başardık.

GÜNDEM Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı terörden temizleyeceğiz

10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarının yanı sıra çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından, sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı

Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün sona eren yapılandırmalar için gece yarısında sonra da işlem kabul edeceğini bildirdi.

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün 6736, 7020 ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunlar uyarınca yapılacak taksit ödemelerinin son günü olduğu hatırlatıldı. Vergi dairelerince saat 24.00'e kadar tahsilat yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Ancak vergi dairelerinde bekleyen son mükellefimiz ödemesini tamamlayana kadar vergi dairelerince tahsilat yapılmaya devam edilecektir. Yani mükellefler saat 00:00'ı geçse de ödemelerini yapabilecek." bilgisi paylaşıldı.

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EKONOMİ Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

CHP’li Altınok Öz: Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'den çarpıcı bir tespit geldi. Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde partide değişim istediğini açıklayarak Muharrem İnce'nin yanında saf tutan Altınok Öz, yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirdi.

Kartal'da görev yaptığı dönem boyunca verdiği sözleri yerine getiremeyen Öz, açıklamalarını yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'li Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda böyle düşünüyorum" dedi.

GÜNDEM CHP’li Altınok Öz: Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor

Meclis'te 3'lü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir araya geldiği öğrenildi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.

GÜNDEM Meclis'te 3'lü zirve

Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

Ticaret Bakanlığından, Ankara'da 200 gram ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına uygun görüş verilmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Ekmek fiyatı) Belirlenen tarifelerin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

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EKONOMİ Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya geldi

Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD destroyeri 'USS Decatur'a önleme yaptığı bildirildi.

Açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, ABD'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney Çin Denizi'nde önleme yapıldığını teyit etti. Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti. ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

Karagöz izlemeyen kalmasın

Karagöz Festivali, bugün başladı. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösteri ile start veren festival 31 Ekim tarihine kadar sürecek. Ana medya sponsoru Albayrak Medya olan festival Karagöz Derneği tarafından organize edildi. İstanbul’da 39 ilçede 15 farklı mekanda çocuklar ve gençlerle buluşan festival, şehir dışından sayısız sanatçıyı ağırlıyor. Farklı teknik ve üsluptaki Karagöz ustaları maharetlerini doyasıya sergilerken kültür hazinemizin bir parçası olan Karagöz de daha görünür olacak. Festival kapsamında gerçekleşen gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerin yanı sıra Çat Kapı Karagöz etkinlikleri ile Karagöz, İstanbul’un köylerine de gidecek.

HAYAT Karagöz izlemeyen kalmasın

İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti. Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti.

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HAYAT İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın analizcisinin askere gideceğini ve Avcı'nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

Metin, konuyla ilgili yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı 'futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez' ifadesini kullandı.

SPOR Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Mustafa Denizli'yi getirme konusunda anlaşma sağladı.

Trabzonspor'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra yönetim kurulu kararıyla yolların ayrılmasına karar verilen Kemal Özdeş'in ardından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.