Gündem 01 Ekim 2018 Pazartesi gün sonu haberleri
İSTANBUL

01 Ekim 2018 Pazartesi gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi. Kastamonu merkezli 10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda 100 kişi gözaltına alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün sona eren yapılandırmalar için gece yarısından sonra da işlem kabul edecek. Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki yüzde 25'lik ekmek zammını durdurdu. 01 Ekim 2018 Pazatesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
01 Ekim 2018 Pazatesi gününün öne çıkan haberleri
01 Ekim 2018 Pazatesi gününün öne çıkan haberleri

01 Ekim 2018 Pazatesi gününün öne çıkan haberlerini derledik:

Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı terörden temizleyeceğiz

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İki defa Gazi unvanı ile şereflenen Meclisimizde hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.

Milletimiz, 16 Nisan'da ve 24 Haziran'da önemli değişikliklere şahit oldu. Bu çapta bir dönüşümü pek çok halk ancak çok büyük bedeller ödeyerek gerçekleştirebilmiştir. Biz bunu demokratik kurallar içinde barış içerisinde gerçekleştirmeyi başardık.

Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı terörden temizleyeceğiz
GÜNDEM
Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı terörden temizleyeceğiz

10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarının yanı sıra çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından, sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi gözaltına alındı.

10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı
GÜNDEM
10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı

Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün sona eren yapılandırmalar için gece yarısında sonra da işlem kabul edeceğini bildirdi.

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün 6736, 7020 ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunlar uyarınca yapılacak taksit ödemelerinin son günü olduğu hatırlatıldı. Vergi dairelerince saat 24.00'e kadar tahsilat yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Ancak vergi dairelerinde bekleyen son mükellefimiz ödemesini tamamlayana kadar vergi dairelerince tahsilat yapılmaya devam edilecektir. Yani mükellefler saat 00:00'ı geçse de ödemelerini yapabilecek." bilgisi paylaşıldı.

REKLAM

Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak
EKONOMİ
Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

CHP’li Altınok Öz: Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'den çarpıcı bir tespit geldi. Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde partide değişim istediğini açıklayarak Muharrem İnce'nin yanında saf tutan Altınok Öz, yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirdi.

Kartal'da görev yaptığı dönem boyunca verdiği sözleri yerine getiremeyen Öz, açıklamalarını yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'li Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda böyle düşünüyorum" dedi.

CHP’li Altınok Öz: Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor
GÜNDEM
CHP’li Altınok Öz: Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor

Meclis'te 3'lü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir araya geldiği öğrenildi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.

Meclis'te 3'lü zirve
GÜNDEM
Meclis'te 3'lü zirve

Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

Ticaret Bakanlığından, Ankara'da 200 gram ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına uygun görüş verilmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Ekmek fiyatı) Belirlenen tarifelerin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

REKLAM

Ankara'daki ekmek zammı durduruldu
EKONOMİ
Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya geldi

Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD destroyeri 'USS Decatur'a önleme yaptığı bildirildi.

Açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, ABD'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney Çin Denizi'nde önleme yapıldığını teyit etti. Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti. ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

Karagöz izlemeyen kalmasın

Karagöz Festivali, bugün başladı. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösteri ile start veren festival 31 Ekim tarihine kadar sürecek. Ana medya sponsoru Albayrak Medya olan festival Karagöz Derneği tarafından organize edildi. İstanbul’da 39 ilçede 15 farklı mekanda çocuklar ve gençlerle buluşan festival, şehir dışından sayısız sanatçıyı ağırlıyor. Farklı teknik ve üsluptaki Karagöz ustaları maharetlerini doyasıya sergilerken kültür hazinemizin bir parçası olan Karagöz de daha görünür olacak. Festival kapsamında gerçekleşen gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerin yanı sıra Çat Kapı Karagöz etkinlikleri ile Karagöz, İstanbul’un köylerine de gidecek.

Karagöz izlemeyen kalmasın
HAYAT
Karagöz izlemeyen kalmasın

İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti. Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti.

REKLAM

İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı
HAYAT
İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın analizcisinin askere gideceğini ve Avcı'nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

Metin, konuyla ilgili yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı 'futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez' ifadesini kullandı.

Başakşehir'in beyni askere gidiyor
SPOR
Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Mustafa Denizli'yi getirme konusunda anlaşma sağladı.

Trabzonspor'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra yönetim kurulu kararıyla yolların ayrılmasına karar verilen Kemal Özdeş'in ardından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi
SPOR
Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi

Yolları göle çevirdi

Yolları göle çevirdi

Sakarya'da sağanak yağış bugün de etkili oldu.
Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi İzmir'de yakalanmıştı.
01 Ekim 2018 Pazartesi gün sonu haberleri

Cocu'da son dakika

Cocu'da son dakika

​Fenerbahçe yönetiminden Cocu için flaş karar.
Yunan polisiinsanlık suçu işliyor!

Yunan polisiinsanlık suçu işliyor!

Darp ettiler, kıyafetlerine el koydular ve Türkiye'ye gönderdiler.
Çin denizindetehlikeli yakınlaşma

Çin denizindetehlikeli yakınlaşma

Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya geldi.
Irak'ın kuzeyine harekat

Irak'ın kuzeyine harekat

Gara'ya düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
'Sahte rapor' çetesi çökertildi

'Sahte rapor' çetesi çökertildi

​10 ilde düzenlenen operasyonda 100 kişiye gözaltı.

Gece yarısınakadar çalışacak

Gece yarısınakadar çalışacak

​Borç yapılandırma süresi uzatıldı, vezneler bugün kapanmayacak.
Ortodoks dünyasında mezhep krizi

Ortodoks dünyasında mezhep krizi

İlahiyatçılar son günlerin tartışmalı konusunu değerlendirdi.
Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

CHP'li Belediye Başkanı: Bizim Genel Başkanın öyle bir özelliği var ki...
Zam kararı durduruldu

Zam kararı durduruldu

Karara uymayanlara yaptırım uygulanacak.
Cezası okunmadı yemin etti

Cezası okunmadı yemin etti

​CHP'li Berberoğlu'nun onanan kararı Meclis'te okunursa vekilliği düşecek.
Nefesler kesildi

Nefesler kesildi

Japonlar ve İngilizler ortak tatbikatta.
Mustafa Denizli imzayı attı

Mustafa Denizli imzayı attı

​68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı.
Yaz bitti

Yaz bitti

​Görüntüler Bodrum'dan...
Başakşehir'in beyni askere gidiyor
Spor

Başakşehir'in beyni askere gidiyor

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Başakşehir'in Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın analizcisinin askere gideceğini ve Avcı'nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğunu belirtti. Metin, konuyla ilgili yaptığı esprili açıklamada Abdullah Avcı 'futbolcusunu gönderir analizcisini göndermez' ifadesini kullandı.
Fenerbahçe 'Cocu' kararını milli araya saklayacak
Spor

Fenerbahçe 'Cocu' kararını milli araya saklayacak

Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesi beklenirken sarı lacivertli yönetim milli arayı bekleme kararı aldı. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava ve Süper Lig'deki Başakşehir mücadelelerinde takımın başında Phillip Cocu olacak. Hollandalı teknik adamın Trnava maçında alabileceği kötü bir sonuç ise ayrılığı hızlandırabilir.
Üzerine benzin dökülerek yakılan kadının ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Üzerine benzin dökülerek yakılan kadının ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in tedavi gördüğü hastanede ölmeden önce polise verdiği ifade ortaya çıktı. Vatansever'in, ifadesinde, "Araçta beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün’ diye bağırmaya başladı. Araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek kaçtı" dediği belirlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.