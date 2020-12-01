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İSTANBUL

1 Aralık hava durumunda kar uyarısı: İstanbul, Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın hava durumu

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gece saatlerinden itibaren yurda giriş yaptı. Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışları başlarken çok sayıda vatandaş soğuyan havalarla birlikte yeni günde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji'nin 1 Aralık hava durumu raporuna göre Marmara, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış öngörülüyor.

KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörüldüğünden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İki ilde beyaz örtü oluştu
FOTOĞRAF 18
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Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün gece, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı.
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Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar. Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti
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Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ’da etkisini gösterdi.
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Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
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Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.
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Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi.
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İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İki ilde beyaz örtü oluştu
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Kar yağışı Edirne ve Tekirdağ'da etkisini gösterirken kimi vatandaşlar ise sevincini göbek atarak gösterdi.


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