Gündem Çanakkalede 1 Dünya Savaşından kalma mühimmat kontrollü şekilde imha edildi
ÇANAKKALE

1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat imha edildi

Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat kontrollü şekilde imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulundu.
Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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