Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat kontrollü şekilde imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

Çanakkale/Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/4whkHpzlQO

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2019

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