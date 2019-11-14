Gündem 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞlı teröristler sınır dışı edilecek
POLİTİKA

1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lı teröristler sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı'nca "Bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 DEAŞ'lı Londra'ya, Almanya uyruklu 7 DEAŞ'lı ise Berlin'e sınır dışı edilecek" açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi.

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