1 Mayıs coşkuyla kutlandı

İşçi ve emekçinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye genelinde coşkulu kalabalıklarla kutlandı. İstanbul'da bazı sendika temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan DİSK üyeleri, kortej eşliğinde Taksim Meydanı'na gelip 1 Mayıs çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Burada açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeğe, ekmeğe ve geleceğe sahip çıkma çağrısında bulundu.

EMEK HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMELİ

Ardından HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri sloganlar eşliğinde Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyerek geldikleri anıta çelenk bıraktı. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, "1 Mayıs alanlardan akan kanın değil, alınlardan akan terin günüdür. 81 ilin tamamında işçi kardeşlerimizin sorunlarını aktarıyoruz" dedi. Emeğin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayan Kayabaşı, tüm emekçilerin gününü kutladı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk da “1 Mayıs meydanlarının kavga ve kaosla afişe olmasına karşıyız. 1 Mayıs'ta 16 milyon sigortalı çalışan işçi kardeşimizin müşterek sorunlarının alanlarda haykırılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Açıklamalar sırasında sık sık "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı.

KAZANCI YOKUŞU’NA KARANFİL

Enerji İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Devlet Memurları Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu ile Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), Nakliyat İş Sendikası ve Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası da Taksim Meydanı'na sırasıyla gelerek anıta çelenk koydu. Gruptakiler açıklamaların ardından, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Fatih'teki Nakliyat İş Sendikası Genel Merkezi önünde toplanan grup da Saraçhane'ye yürüdü. Burada davul zurna eşliğinde bir süre halay çekip slogan atan grup daha sonra dağıldı.





‘Katil İsrail’ sloganları

Birleşik Metal İş İstanbul 1 No’lu Şubeye bağlı işçiler, “Katil İsrail, Filistin’den defol” sloganları eşliğinde yürüdü. Yeni Şafak’a konuşan işçilerden Fatma Bolcalı, “İsrail’in Filistin’den, hatta dünyadan defolmasını istiyorum” dedi. Bolcalı, İsrail’in bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi: “Bu şebekenin arkasında da büyük abisi ABD var. Kadın-çocuk demeden el birliğiyle insanlığı öldürüyor, dünyayı yaşanmaz hale getiriyorlar. Bugün burada insanlık suçlarına karşı da tepkimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hep bir ağızdan gür bir sesle bağırıyoruz: Katil İsrail, katil ABD.”





Bize bayram yok

Sahada gazetecilerin yanı sıra simitçiler, sucular ve polisler vardı. Yeni Şafak’a konuşan simitçi A.E., “Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bu bizim de bayramımız tabi ama çalışmak zorundayız” derken, su satan E.B. ise “Vallahi bize bayram yok. Çalışmak zorundayız. Benim bayramım bugün iyi kazanırsam olur” diye konuştu. Sabah erken saatlerden itibaren alana gelip nöbet tutan bir polis memuru ise “Herkes huzurlu olsun. Vatan güvende olsun. Mesleğimi gerekirse bir ömür izinsiz yaparım” ifadelerini kullandı.





Coşkulu kutlama

HAK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da, TÜRK-İŞ ise Edirne'de kutladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz, sorunlarımızı meydanlarda yüksek sesle konuşacağız, taleplerimizi ifade edeceğiz, birliğimizi güçlendireceğiz. Polisle, jandarmayla, güvenlik güçleriyle çatışarak ülkeyi kaosa götürme oyunlarını sizin sayenizde bozduk" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Biz bu ülkede nerede bir sıkıntı varsa oradayız, vatan yoksa parti yok, vatan yoksa sendika yok, vatan yoksa ailen yok. Birinci öncelik her zaman güvenlik ve vatan” şeklinde konuştu.

İstanbul’da kutlamaların adresi Kadıköy Rıhtım oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen miting için kortejler iki ayrı koldan alana yürüdü.

Yürüyüş sırasında Söğütlüçeşme kolunda açılan bazı pankart, sembol ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Polis ekipleri, yürüyüş güzergâhı boyunca megafonlarla defalarca uyarılarda bulunup, kanunsuz slogan atan gruplara yer yer müdahale etti. Provokatif girişimlerin mitingin geneline yayılmasına izin verilmedi.

Miting alanına girişler iki ayrı arama noktasından kontrollü şekilde gerçekleşti. Bu noktalardan biri Rıhtım’dan Söğütlüçeşme Caddesi boyunca uzanan ve belediye çevresinden dolaşılarak ulaşılan hat üzerinde kuruldu. Diğer kontrol noktası ise Metrobüs-Marmaray çıkışında oluşturuldu. Kadıköy İskele Meydanı çevresinde çok katmanlı bariyer hatlarıyla geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Kutlama, güvenlik güçlerinin koordineli müdahalesi sayesinde geniş çaplı bir olay yaşanmadan tamamlandı.





İstanbul’da alarm

İstanbul Emniyeti dün Taksim Meydanı çevresi başta olmak üzere kentte yoğun güvenlik önlemi aldı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu. İstiklal Caddesi'nde yaya ve araç trafiğine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı'ndan İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda bölgedeki işletmelerde görev yapan çalışanların kontrollü olarak geçişlerine müsaade edildi. Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı'nda ise polisler yol kenarında tedbir amaçlı bekledi. Şişli Mecidiyeköy'de Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatılırken, polis ekipleri araçlarla güvenlik önlemi aldı. Emniyet ekipleri, Kadıköy'e yürüyüş yapacak grupların toplandığı Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde ve çevresinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Grupların, Kadıköy Rıhtım Meydanı'na ineceği yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde alınan tedbirleri dron ve yaka kameraları dahil 35 bin kamerayla takip etti.





575 gözaltı

Taksim'e yürümek isteyen grupları polis engelledi. Beşiktaş'ın ara sokaklarında toplanan gruplar Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlara izin vermedi. Yıldız Yokuşu, Dolmabahçe ve Süleyman Seba Caddesi'nde Taksim'e gitmek isteyen gruplara da polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na yürümek isteyen bir grup da polislerce durduruldu. Mecidiyeköy'de toplanıp Taksim'e gitmek isteyen gruba da polis izin vermedi. Ekiplerin tüm ihtarlarına rağmen barikatları yıkan provokatörlere biber gazıyla müdahale edildi. İstanbul'daki olaylarda 575 kişi gözaltına alındı.



