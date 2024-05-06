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1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 12 kişi adliyede

İstanbul'daki 1 Mayıs provokasyonuna ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

12:40 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:45 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı tespit edilerek dün sabah gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.


Şebnem Korur Fincancı'yla poz veren Özel ve İmamoğlu'na tvnet'te sert tepki: Bir kere de kerim devleti seçin

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrıda bulunduğu grup, yasaklara rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Grupların attığı taşlarla polisler yaralandı. Sol grupların provokasyon sahnesine çevirdiği 1 Mayıs'taki bu vandallık ise tvnet'te yayınlanan Siyaseten programında ele alındı. Ortaya konan taşkınlıklara ilişkin konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan Şebnem Korur Fincancı ile fotoğraf çektirmesine değinerek, "Eşkıyalığı değil de bir kere de kerim devleti seçin. Bugün verdikleri fotoğraf neydi? Bugün verdikleri fotoğraf Türk ordusuna kimyasal silah kullanıyor iftirası atan, Adnan Oktar tarafından finanse edildiği gün gibi ortada. Adnan Oktar'ın adli tıp meselelerini hasır altı yapmasıyla meşhur Şebnem Korur Fincancı isimli PKK yanlısı kadınla fotoğraf verdiler. Şimdi Türk solunun bu kaderi değişebilir bir kader. AK Parti Türkiye'deki dindar, muhafazakar insanın olumsuz reflekslerini yirmi yıl boyunca nasıl olumluya çevirdiyse, CHP'nin üzerine de düşen artık şu eşkıyanın yanında durmaktan vazgeçme refleksi. Yani çünkü bu Türkiye'nin olabildiğince hayrına olacak. Benim kanaatim." sözleriyle tepki gösterdi.

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