1 milyar dolarlık imza atıldı: Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD Türkiye'ye fabrika kuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Heyetler arası görüşmenin ardından dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma için bir araya gelindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.
2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor" denildi.
İmza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.