1 milyar dolarlık imza atıldı: Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD Türkiye'ye fabrika kuruyor

BYD'nin elektrikli araç satışları ilk kez 2023'ün son çeyreğinde Tesla'yı geçti. Dünyanın en çok terchi edilen elektrikli otomobil firmalarından olan BYD Ocak 2024 tarihli güncel fiyat listesini açıkladı. BYD, 2024 yılına yeni satış kampanyasıyla başladı. BYD ATTO 3 modelini, 2023’ün fiyatlarıyla sunmaya devam eden BYD Türkiye, buna ek olarak tüm müşterilerine tercihlerine göre kasko veya duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor, elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılara 31 Ocak’a kadar eşsiz fırsatlar sunuyor. BYD ATTO 3 ne kadar? BYD ATTO 3 özellikleri neler? İşte BYD ATTO 3 2024 Ocak ayı güncel satış fiyat listesi...