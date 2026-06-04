1 TL depozitolu 'DOA' sisstemi 1 Temmuz'da devreye giriyor

Türkiye'de çevre dostu tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirecek yepyeni bir dönem için geri sayım hızlandı. Depozito Yönetim Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla tüm yurtta resmen hayata geçiyor. Üzerinde 'DOA' (Depozitosu Olan Ambalajlar) amblemi bulunan pet, cam ve alüminyum ambalajlı ürünleri kapsayan bu devrim niteliğindeki uygulamayla birlikte, tüketiciler içecek satın alırken ödedikleri 1 TL'lik depozito bedelini, boş ambalajları yetkili noktalara iade ederek anında geri kazanabilecek.

Bakan Kurum: Yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin detaylarını ve Türkiye'ye sağlayacağı katkıları kamuoyuyla paylaştı. “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)” uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla devreye gireceğini açıklayan Bakan Kurum, bu yeni sistemle birlikte üzerinde “DOA” logosu bulunan içecek ambalajları için tüketicilerin 1 lira depozito ödeyeceğini belirtti.

Depozito Yönetim Sistemi sayesinde yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlanacağını ve 25 milyar ambalajın geri toplanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kurum, altyapı çalışmalarına da dikkat çekti. Bakan Kurum'un açıklamasına göre bu çevreci sistem, 81 il ve 973 ilçede kurulacak makineler ile depozito iade noktaları aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında yaygın bir şekilde uygulanacak.

Adım adım DOA uygulaması: Sistem nasıl işleyecek?

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak için hayata geçirilen sistem, tüketici dostu dijital bir altyapıyla tasarlandı. Vatandaşlar, iade ettikleri ambalajların bedelini DOA Dijital Cüzdan üzerinden anında tahsil edip diledikleri gibi kullanabilecek. Sistemin işleyişi ise şu dört temel adımdan oluşuyor:

1. Ambalajdaki DOA logosunu kontrol edin

Bir ambalajın depozitolu olup olmadığını anlamak için üzerindeki işaretlemeye bakmak yeterli olacak. Üzerinde DOA işareti bulunan cam, pet ve alüminyum ambalajlar iade edilebilir statüde yer alıyor. Tüketiciler, bu logoyu taşıyan ambalajları çöpe atmak yerine geri dönüşüm sürecine dahil etmek üzere saklayarak ilk adımı atabilecek.

2. İade noktasına gidin ve karekodu okutun

Depozitolu ambalajların iadesi için tüketiciler, akıllı telefonlarına yükleyecekleri DOA uygulaması üzerinden kendilerine en yakın iade noktasını kolayca bulabilecek. İşlem süreci, iade noktasının türüne göre dijital olarak yürütülecek. DOA İade Makinesi kullanan vatandaşlar makine ekranındaki karekodu kendi cep telefonlarının kamerasıyla okutacak; DOA İade Merkezi'ni tercih edenler ise görevlinin cihazındaki karekodu kameralarına okutarak ambalajın geri dönüşüm yolculuğunu başlatacak.

3. İade bedelinizi anında cüzdanınızda görün

Karekod okutma işleminin ardından ambalaj makineye veya görevliye teslim edildiğinde süreç hızla tamamlanacak. Tüketiciler, teslim ettikleri her bir DOA logolu ambalajın iade bedelini anlık olarak telefonlarındaki dijital cüzdan uygulamasında görebilecek.

4. Biriken tutarınızı dilediğiniz gibi harcayın

DOA Dijital Cüzdan'da biriken iade bedelleri, geniş bir kullanım esnekliği sunuyor. Kullanıcılar bu bakiyeyi doğrudan kendi banka hesaplarına aktarabilecek, EFT ve havale işlemleri yapabilecek veya ATM’lerden nakit olarak çekebilecek. Ayrıca oluşturulacak sanal kart ile internet alışverişlerinde kullanılabilen bu bakiye, karekod ödeme destekli POS cihazı bulunan tüm işletmelerde DOA uygulaması üzerinden doğrudan ödeme aracı olarak da değerlendirilebilecek.







