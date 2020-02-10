Gündem 10 gün içindetemel atılacak
ELAZİĞ

​10 gün içinde temel atılacak

10 gün içinde temel atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ’da kentsel dönüşümün 10 gün içerisinde başlayacağını söyledi. Kurum, “Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ’da.
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ’da.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da depremde hasar gören Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda 10 gün içerisinde temel atılacağını bildirdi. Rüstem Paşa Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda depremzede ailelerle bir araya gelen Bakan Kurum, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YÜZDE 50’YE YAKINI AĞIR VE ORTA HASARLI

Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın çevresindeki 46 binadan 43’ünün yapılan inceleme sonucunda riskli olduğunu belirlediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Yani hem beton hem demir kalitesi oldukça düşük binalar çıktı. Aldığımız verilere baktığımızda da Mustafa Paşa’nın yüzde 50’ye yakını ağır ve orta hasarlı binalar, geriye kalan kısımda da karot aldığımızda da birçok riskli binaların olduğunu görüyoruz.” Bu nedenle Mustafa Paşa’daki kentsel dönüşüm alanını büyütülmesine karar verildiğini işaret eden Kurum, “Gerçekten riskli olduğunu düşündüğümüz ne kadar bina varsa bu projenin içine katacağız. Bu alan içerisinde yaklaşık 1708 konut, 364 de ticarethane var. Buraya zemin 5 yaparak ancak buradaki hak sahiplerine yeterli kadar bağımsız bölüm üretebiliyoruz. Zemin 5 tasarım yaptık.” ifadelerini kullandı.

SÜRSÜRÜ’DE TEMEL ATILACAK

Öte yandan il genelinde yıkım çalışmalarının da süratli şekilde sürdüğünü anlatan Kurum, “Projeye dahil olanlar acil bir şekilde bu alanlardan taşınması gerekiyor ki bize yer teslimi yapılacak. Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa’da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz.” diye konuştu.

96 milyon lira toplandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardımın toplandığını bildirdi.

TÜRKİYE SEFERBER OLMUŞTU

Açıklamada, bölgede ihtiyaçlarının karşılanması için Elazığ Valiliğine 25 milyon, Malatya Valiliğine 20 milyon lira olmak üzere toplam 45 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “Milletimizin yoğun ilgisiyle devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardım toplanmıştır.”

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