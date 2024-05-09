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10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'BOZDOĞAN-36' operasyonları: 72 şüpheli yakalandı

10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-36” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

08:53 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:11 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
BOZDOĞAN-36 operasyonlarında 72 şüpheli gözaltına alındı
BOZDOĞAN-36 operasyonlarında 72 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;


📌Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri,

📌Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları,

📌Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları,

📌Örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları,

📌Ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve

📌Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.


Operasyonlar sonucu:

📌1 adet ruhsatsız tabanca,

📌1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,

📌1 adet av tüfeği ve

📌Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

#BOZDOĞAN-36
#Operasyon
#Nevruz
4 saat önce
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