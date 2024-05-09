10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'BOZDOĞAN-36' operasyonları: 72 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
📌Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri,
📌Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları,
📌Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları,
📌Örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları,
📌Ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve
📌Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
📌1 adet ruhsatsız tabanca,
📌1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,
📌1 adet av tüfeği ve
📌Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.