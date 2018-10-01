Gündem 10 ilde resmi belgede sahtecilik operasyonu 100 gözaltı
KASTAMONU

Kastamonu'da 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı - Son dakika haberleri

10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı

Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 100 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 100 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarının yanı sıra çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından, sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.

Metrobüs seferlerinde aksama
GÜNDEM
Metrobüs seferlerinde aksama

Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak
EKONOMİ
Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
GÜNDEM
Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Yollar göle döndü

Yollar göle döndü

Sakarya'da sağanak yağış bugün de etkili oldu.
Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi İzmir'de yakalanmıştı.
Çin denizindetehlikeli yakınlaşma

Çin denizindetehlikeli yakınlaşma

Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya geldi.
Irak'ın kuzeyine harekat

Irak'ın kuzeyine harekat

Gara'ya düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
'Sahte rapor' çetesi çökertildi

'Sahte rapor' çetesi çökertildi

​10 ilde düzenlenen operasyonda 100 kişiye gözaltı.
Gece yarısınakadar çalışacak

Gece yarısınakadar çalışacak

​Borç yapılandırma süresi uzatıldı, vezneler bugün kapanmayacak.
Ortodoks dünyasında mezhep krizi

Ortodoks dünyasında mezhep krizi

İlahiyatçılar son günlerin tartışmalı konusunu değerlendirdi.
Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

CHP'li Belediye Başkanı: Bizim Genel Başkanın öyle bir özelliği var ki...

Zam kararı durduruldu

Zam kararı durduruldu

Karara uymayanlara yaptırım uygulanacak.
Cezası okunmadı yemin etti

Cezası okunmadı yemin etti

​CHP'li Berberoğlu'nun onanan kararı Meclis'te okunursa vekilliği düşecek.
Nefesler kesildi

Nefesler kesildi

Japonlar ve İngilizler ortak tatbikatta.
Mustafa Denizli imzayı attı

Mustafa Denizli imzayı attı

​68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı.
Yaz bitti

Yaz bitti

​Görüntüler Bodrum'dan...
Türkiye'ye rağmenhiçbir adım atılamaz

Türkiye'ye rağmenhiçbir adım atılamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te önemli açıklamalar.
Coğrafya kaderdir

Coğrafya kaderdir

​Binali Yıldırım Meclis'in yeni dönem açılışını yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.