10 ilde 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 100 gözaltı

Ekonomi

Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

Gelir İdaresi Başkanlığı bugün sona eren yapılandırmalar için gece yarısında sonra da işlem kabul edecek. Vergi dairelerince saat 24.00'e kadar tahsilat yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Ancak vergi dairelerinde bekleyen son mükellefimiz ödemesini tamamlayana kadar vergi dairelerince tahsilat yapılmaya devam edilecektir. Yani mükellefler saat 00:00'ı geçse de ödemelerini yapabilecek." bilgisi paylaşıldı.